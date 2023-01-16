Россия ежедневно теряет на фронте батальон, мобилизация ее последний козырь, – ВСУ

Россияне в войне с Украиной испытывают серьезные потери личного состава. Устранить нехватку военных оккупанты пытаются очередной мобилизацией.

Об этом 24 Каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, несмотря на это ВСУ мужественно продолжают защищать украинские земли от врага.

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Тактика ведения войны Россией

Сергей Череватый сообщил, что в Соледаре и в окрестностях Бахмута, где уже длительное время ведутся бои, россияне используют тактику малых пехотных групп, которые в результате массовости пытаются истощить украинскую оборону. Впрочем, оккупантам не удается добиться успеха.

"Они не принимают во внимание потери. На Бахмутском направлении потеряли больше Советского Союза за годы войны в Афганистане", - пояснил он.

По его словам, массовость – единственное средство россиян во время противостояния с ВСУ. Также известно, что россияне хотят продолжать мобилизацию.

Это и осталось их последним козырем,

– подчеркнул представитель Восточной группировки войск ВСУ.

По мнению Череватого, Россия прибегает к тактике Второй мировой войны, двум русско-чеченским войнам.

"Все банально сводится к традиционному русскому "завалить телами", - заметил он, отмечая, что у россиян нет технических военных ноу-хау, которые соответствовали бы 21 веку.

В частности, у России нет талантливых генералов, которые предлагали новейшие методы ведения войны, комплекса использования человеческих ресурсов, средств разведки, ударных комплексов.

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Что не так с мобилизацией

Сергей Череватый подчеркнул, что россияне не ожидали такой силы сопротивления с украинской стороны.

Они встретили не легкую добычу, а очень мощные Вооруженные Силы, которые их ежедневно выбивают по батальону,

– подчеркнул он.

По его словам, чтобы восстановить силы оккупанты и пытаются проводить мобилизацию, однако есть нюанс.

"Демография сейчас тоже не в их пользу", – заметил Череватый.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ добавил, что даже подкрепление в виде новых мобилизованных не поможет оккупантам. У ВСУ уже значительно больше опыта, поскольку еще с 2014 года большинство бригад, командиров старшего и среднего звена, командующих фронтов имели боевой опыт, постоянно находились если не в зоне боевых действий, то на полигонах.

"Возможно, сейчас один из самых трудных периодов, но мы показали, что сила воли у нас тоже на уровне", –отметил он.

Украинцам сейчас нужно единство и поддержка ВСУ.

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