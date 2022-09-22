Жительница Бурятии возмутилась из-за "очень частичной" мобилизации: забирают отца 5 детей
В россии уже второй день подряд продолжается "частичная" мобилизация. Все больше граждан возмущаются.
Жительница Бурятии возмутилась из-за мобилизации
Так, одной из таких стала журналистка Янина Нимаева. Ее мужу вручили повестку, а он отец – 5 детей, и никогда не служил в армии.
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Инцидент произошел в Улан-Удэ в Бурятии. Жена мобилизованного возмутилась тем, как происходит призыв в россии. По ее словам, он очень "частичный".
Нимаева рассказала, что сразу после объявления мобилизации ее мужу вручили повестку. Мобилизированному 38 лет, он воспитывает 5 детей и никогда не служил в армии. Несмотря на это, вечером 21 сентября ему позвонили по телефону и приказали быть дома, поскольку он подлежит мобилизации.
Журналистка возмутилась, что сами же коллеги мужчины хотят отправить его на фронт.
Младшим детям, двойне, нет трех лет. Муж не служил, не в запасе, работает в ОО и ЧС Улан-Удэ. Несмотря на все правила мобилизации, по которым под нее не подпадают мужчины с четырьмя и более детьми, моего мужа его коллеги пытаются отправить в Украину!
– говорит она.
Женщина откровенно выразила свое возмущение из-за мобилизации и заявила, что власти только нужно выполнить план.
В россии объявили частичную мобилизацию: что известно
- 21 сентября владимир путин подписал указ о частичной мобилизации в россии. В соответствии с ним кремль планирует мобилизовать до 300 тысяч человек.
- Перед этим, 20 сентября, боевики квазиобразований на Донбассе и гауляйтеры временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении псевдореферендумов за "вхождение" в россию. Марионетки россиян так спешат, что назначили "референдумы" на 23 – 27 сентября.
- В то же время российская госдума внесла поправки в Уголовный кодекс о преступлениях во время мобилизации и военного положения.
- После объявления решения о мобилизации в ряде российских городов прошли немногочисленные акции протеста: митингующих задержали, остальных разогнали. Представители военкоматов не упустили возможности вручить повестки задержанным протестующим.
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