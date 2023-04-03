Мобилизация в Украине: могут ли офицеров запаса призывать не по специальности и почему

Во время военного положения в Украине мобилизации подлежат все военнообязанные мужчины 18 – 60 лет. Это значит, что на службу могут привлечь и офицеров запаса.

Больше о том, как происходит мобилизация для таких украинцев и на какие военные должности их назначают читайте в материале 24 Канала.

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Согласно действующему законодательству, офицеры запаса призываются на общих основаниях, без соответствующего приказа об их мобилизации. Однако по закону они могут быть мобилизованы не только по своей специальности – во время войны офицер может стать и простым стрелком в бригаде.

Когда офицеров запаса назначают на низшие должности

По статье 112 военнослужащий, проходящий службу по призыву, перемещается по служебной необходимости и по состоянию здоровья новое место военной службы без его согласия. В то же время, статья 257 предусматривает, что для доукомплектования ВСУ в особый период назначения военнослужащих на равнозначные и низшие должности также осуществляется без их согласия.

В статье 83 указано, что военнослужащие назначаются на должности и перемещаются по службе по основной или родственной специальности с учетом:

опыта службы,

уровня их профессиональной компетентности,

личных качеств и достижений и соответствия характеристик должностей, определенных Минобороны Украины.

Именно 82 статья предусматривает назначение военнослужащего на низшую должность из-за сокращения штатов или проведения организационных мероприятий в случае невозможности назначения на равнозначную должность, за:

состоянием здоровья – на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии,

или с учетом профессиональных, деловых и нравственных качеств – на основании заключения аттестования.

Как осуществляется перемещение военного на низшие должности

В случае необходимости доукомплектования ВСУ военнообязанные и резервисты, призываемые на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период направляются на курс переподготовки по дефицитным для ВСУ специальностям.

Это происходит только при наличии обоснованных оснований с учетом выводов аттестования, рекомендаций непосредственных и прямых начальников военнообязанных на основании ходатайств командиров, поднявших вопрос о перемещении.

Так, перемещение без согласия военнослужащего осуществляется:

между соединениями, воинскими частями, оперативными командованиями – приказами должностного лица, которому они подчинены;

между видами ВСУ и воинскими частями, подчиненными начальникам структурных подразделений Генштаба, – приказом главнокомандующего Вооруженными силами Украины;

между воинскими частями видов, родов войск ВСУ и воинскими частями, подчиненными Минобороны, – приказом руководителя службы персонала МО Украины.

Мобилизация в Украине: главное