Когда закончится общая мобилизация в Украине

В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Сначала ее срок составлял 90 дней, однако его каждый раз продлевали. Последний раз – в мае 2023 года.

Всего с начала полномасштабной войны состоялось семь голосований Верховной Рады за военное положение и мобилизацию. Об этом ранее рассказал народный депутат Ярослав Железняк, сообщает 24 Канал.

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Текущая дата завершения мобилизации

Сначала мобилизация должна была длиться до 25 мая 2022 года. Однако поскольку страна-террористка не оставляет своих намерений убить как можно больше украинцев и подмять под себя всю территорию нашего государства, то ее каждый раз продлевали.

Так, ее продлевали в 2022 году до 23 августа и 21 ноября, а в 2023-м – до 19 февраля и 20 мая.

В последний раз Верховная Рада проголосовала за законопроекты, представленные Владимиром Зеленским, и продлила действие военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 дней 2 мая 2023 года. Поэтому военное положение и мобилизация будут длиться до 18 августа 2023 года.

Общая мобилизация в Украине: что предполагает и кого призывают

Отметим, что общая мобилизация – это оперативный механизм пополнения рядов Вооруженных сил, проводимый одновременно на всей территории Украины. Во время нее призвать в ряды армии могут преимущественно мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут выполнять военную обязанность.

При этом мобилизация касается всех:

органов государственной власти,

других государственных органов,

органов местного самоуправления,

Вооруженных сил Украины,

других военных формирований,

органов и сил Гражданской обороны Украины,

отраслей национальной экономики,

государственных и частных предприятий,

учреждений и организаций.

Однако следует отметить, что согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" определены категории военнообязанных граждан, не подлежащих призыву на военную службу по объективным причинам. Этот список вы можете просмотреть по ссылке.

Каждый раз продлевать мобилизацию власть должна потому, что она проводится в течение 90 дней после ее объявления.