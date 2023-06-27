Загалом з початку повномасштабної війни відбулося сім голосувань Верховної Ради за воєнний стан і мобілізацію. Про це раніше розповів народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє 24 Канал.

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Поточна дата завершення мобілізації

Спершу мобілізація повинна була тривати до 25 травня 2022 року. Однак оскільки країна-терористка не покидає своїх намірів вбити якомога більше українців та підім'яти під себе усю територію нашо держави, то її щоразу продовжували.

Так, її продовжували у 2022 розі до 23 серпня та 21 листопада, а у 2023-му – до 19 лютого та 20 травня.

Востаннє Верховна Рада проголосувала за законопроєкти, які подав Володимир Зеленський, та продовжила дію воєнного стану і мобілізації в Україні ще на 90 днів 2 травня 2023 року. Тож наразі воєнний стан та мобілізація триватимуть до 18 серпня 2023 року.

Загальна мобілізація в Україні: що передбачає та кого призивають

Зазначимо, що загальна мобілізація – це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України. Під час неї призвати до лав армії можуть переважно чоловіків віком від 18 до 60 років, які можуть виконувати військовий обов’язок.

При цьому мобілізація стосується всіх:

органів державної влади,

інших державних органів,

органів місцевого самоврядування,

Збройних Сил України,

інших військових формувань,

органів і сил Цивільної оборони України,

галузей національної економіки,

державних та приватних підприємств,

установ і організацій.

Однак варто зазначити, що згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" визначені категорії військовозобов’язаних громадян, які не підлягають призову на військову службу з об’єктивних причин. Цей перелік ви можете переглянути за посиланням.

Щоразу ж продовжувати мобілізацію влада повинна тому, що вона проводиться протягом 90 днів після її оголошення.