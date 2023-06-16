Многодетных родителей могут призвать на службу, однако есть нюанс
Источник:Факты
Из-за полномасштабного вторжения России в Украину с 2022 года длятся военное положение и мобилизация военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Однако в законодательстве есть исключение групп украинцев, имеющих отсрочку от нее. В их числе, в частности, многодетные родители.
Это определено статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Следовательно, как отметила адвокат АО Legal Strategy Виолета Монастырская, нельзя на законных основаниях мобилизовать лиц, имеющих право на отсрочку.
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Многодетных родителей могут призвать исключительно по их желанию
Среди перечня граждан Украины, имеющих отсрочку от мобилизации, есть женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет. Однако есть исключение, когда они могут вступить в ряды ВСУ.
Они могут быть призваны на службу по собственному желанию и решению ВЛК,
– отметила адвокат.
Следует добавить, что и начальник Печерского РТЦК и СП Киева полковник Сергей Калугин подтвердил это утверждение. Он подчеркнул, что лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, нельзя мобилизовать на законных основаниях.
Кроме того, в состав такой семьи также входят дети, которые обучаются на дневной или дуальной форме получения образования в заведениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования. И такими они считаются до завершения учебы, однако не дольше, чем до достижения ими 23 лет.
Статус многодетной семьи необходимо подтвердить
Следует также отметить, что существует документ, подтверждающий статус многодетной семьи, статус детей из такой семьи и их право на получение льгот. Речь идет о соответствующем удостоверении.
Чтобы его получить, родители должны обратиться к:
- структурному подразделению по социальной защите населения районных, районных госадминистраций;
- исполнительным органам городских советов городов областного значения, сельских поселковых, городских советов объединенных территориальных общин;
- Центру предоставления административных услуг.
При этом подать заявление на получение услуги можно не только лично, но через законного представителя. Для этого по почте или по электронной почте нужно отправить следующие документы:
- заявление одного из родителей для оформления удостоверения родителей многодетной семьи и удостоверения ребенка из многодетной семьи, по форме, утвержденной Минсоцполитики,
- цветную или черно-белую фотографию размером 30×40 миллиметров,
- копию свидетельства о рождении детей,
- копию свидетельства о браке (кроме родителей, не состоящих в браке),
- копии страниц паспорта родителей, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), даты выдачи паспорта,
- копию вида на постоянное проживание родителей, если они иностранцы или лица без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях,
- в случае регистрации повторного брака и проживания с детьми от предварительного брака – документы, подтверждающие факт воспитания ребенка одним из родителей,
- в случае рождения ребенка или обучения ребенка в возрасте от 18 до 23 лет по дневной форме за пределами Украины – копию справки из учебного заведения или свидетельства о рождении ребенка,
- в случае продления срока действия удостоверения, если ребенок учится по дневной форме обучения в заведении общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования – справку о подтверждении зачисления в учебное заведение или о переводе на следующий курс обучения в рамках соответствующей программы подготовки.