Можно ли устроиться на работу без военного билета: разъяснение юриста

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Так, военнообязанные должны соблюдать определенные правила военного учета.

Правовед Галина Токмач объяснила, могут ли взять на работу без военного билета. Юрист также рассказала, как действовать, если военный билет изъяли работники ТЦК.

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Проверяют ли наличие военного билета

Правовед объяснила, что в соответствии с Кодексом законов о труде Украины при заключении трудового договора гражданин обязан представить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку (при наличии) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования .

А в случаях, предусмотренных законодательством, – также документ об образовании (специальность, квалификация), о состоянии здоровья, соответствующем военно-учетном документе и других документах.

В соответствии с Порядком организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, чтобы вести персональный военный учет государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации проверяют у граждан во время принятия на работу (обучение), имеют ли они военно-учетный документ. Или, как отметила юрист, проводят проверку отображения в электронной форме информации, содержащейся в таких документах, которые могут предъявляться с использованием Дии.

Она отметила, что принимать на работу (обучение), взять на персональный военный учет призывников, военнообязанных и резервистов могут только после того, как их взяли на военный учет в районных (городских) ТЦК и СП, органах СБУ, подразделениях Службы внешней разведки .

При этом Токмач подчеркнула, что военный билет лиц рядового, сержантского и старшинского состава является документом, удостоверяющим личность военнослужащего (военнообязанного, резервиста) и определяющим принадлежность его владельца к исполнению воинского долга. Она отметила, что это предусмотрено в Положении о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава,

Также она рассказала, что еще одним пунктом положения предусмотрено, что военнослужащие (военнообязанные, резервисты) должны надежно хранить военные билеты и следить за своевременным и точным внесением в них изменений и выполнять требования Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" .

Она отметила, что согласно положению военнослужащий может передавать военный билет другим физическим или юридическим лицам только при условии, что он получит оформленную расписку о получении соответствующими физическими или юридическими лицами такого билета.

Что делать, если у ТЦК изъяли военный билет

Юрист рекомендует обратиться к руководителю ТЦК с заявлением о возвращении изъятого военного билета, так как он нужен для трудоустройства. Также она рекомендует обратиться как в устной, так и в письменной форме.

Если это было сделано безосновательно, то нужно ссылаться на это, потому что военный билет является собственностью военнообязанного и он несет ответственность за его хранение.

При этом правовед подчеркнула, что согласно Конституции Украины правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.

Таким образом, органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица должны действовать только на основании в пределах полномочий.

Если будет отказано в возвращении военного билета, хотя, как отметила юрист, это и незаконно, то следует потребовать выдачу расписки о получении билета, чтобы затем подать ее работодателю.

Если же и здесь было отказано, тогда остаются только жалобы в Минобороны и обращение в административный суд с требованием обязать ТЦК совершить соответствующие действия.

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