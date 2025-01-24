Мобилизация в 2025 году: какие действуют новые правила воинского учета

В Украине в 2024 году приняли закон, предусматривающий изменения относительно прохождения военной службы. Согласно этому, также обновилась система мобилизации и правила воинского учета.

Кроме этого, 16 января вступил в силу закон, который вносит изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Об этом сообщает 24 Канал.

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Как изменились правила воинского учета в 2025 году

Одним из изменений правил воинского учета является прохождение БЗВП для женщин. Женщины, которые хотят проходить базовую общевойсковую подготовку, непосредственно перед направлением на нее берутся на учет. Однако стоит отметить, что их не имеют права мобилизовать без собственного согласия.

В 2025 году также изменилась процедура регистрации для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые не служили в армии. На воинский учет берут парней, которые пригодны по состоянию здоровья и которым в текущем году исполнится 17 лет.

Ранее это нужно было сделать в течение трех месяцев, а именно с января по март. Однако, теперь срок продлили до семи месяцев – с 1 января по 31 июля.

Заметим, что информация о призывниках заносится в реестр Оберег – Единого реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Кто подлежит постановке на воинский учет призывников

Постановке на воинский учет призывников подлежат граждане:

до 25 лет (кроме Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины);

которые в соответствии со статьей 14 настоящего Закона взяты на воинский учет;

которые являются призывниками, прибывших из других местностей (административно-территориальных единиц) Украины или из-за рубежа на новое место жительства;

которые приобрели гражданство Украины;

прибывших после отбывания наказания из учреждений исполнения наказаний, если ранее не состояли на воинском учете;

которые прекратили альтернативную (невоенную) службу досрочно и в соответствии с Законом Украины "Об альтернативной (невоенной) службе" подлежат постановке на воинский учет призывников;

отчисленных из учреждений профессионального предвысшего военного образования, высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений и не прошли базовую общевойсковую подготовку.

Кто подлежит постановке на воинский учет военнообязанных

Взятию на воинский учет военнообязанных подлежат граждане:

уволенные с военной службы в запас и не зачислены в военный оперативный резерв;

призывники, прошедшие базовую общевойсковую подготовку с соблюдением условий, предусмотренных статьей 10 – 1 этого Закона;

прекратившие альтернативную (невоенную) службу в случае окончания срока ее прохождения или досрочно в соответствии с Законом Украины "Об альтернативной (невоенной) службе";

военнообязанные, которые прибыли из других местностей Украины или из-за границы на новое место жительства;

которые приобрели гражданство Украины и согласно этому Закону подлежат постановке на учет военнообязанных;

сняты с воинского учета Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины в соответствии с решением Министерства обороны Украины, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины;

которые освобождены от направления для прохождения базовой военной службы;

достигших 25-летнего возраста во время пребывания на воинском учете призывников;

которые уволены со службы в военном резерве и не достигли предельного возраста пребывания в запасе;

которые старше 25 лет и ранее не состояли на воинском учете;

прибывших после отбывания наказания из учреждений исполнения наказаний;

призывники, получившие специальные звания рядового, сержантского, офицерского (начальствующего) состава;

женщины с соблюдением условий, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 1 этого Закона;

которые получили воинские звания офицерского состава после прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса.

Заметим, что существуют случаи, когда граждан могут снять или исключить с воинского учета. В частности, это может произойти по состоянию здоровья или переезда на новое место жительства.