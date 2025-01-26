Могут ли ТЦК мобилизовать без полиции

ТЦК могут мобилизовать без участия полиции, но часто обращаются за ее помощью, заявил министр МВД Игорь Клименко. Он подчеркнул, что главная задача полиции - обеспечение порядка.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", сообщает 24 Канал. Сотрудники территориальных центров комплектования имеют все полномочия для проведения мобилизационных мероприятий без участия полиции.

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Полиция охраняет порядок, а не мобилизует

Министр подчеркнул, что задача полиции – охрана публичного порядка и обеспечение безопасности граждан.

Несмотря на то, что ТЦК имеет все полномочия самим проверять документы граждан, они официально обращаются к Национальной полиции с просьбой сопровождать их сотрудников,

– отметил Клименко.

По его словам, участие полиции в мобилизационных мероприятиях зависит от ситуации в регионах и возможностей местных подразделений ТЦК.

На фоне продолжения военного положения и всеобщей мобилизации, которая продлится как минимум до 7 февраля 2025 года, Украине нужно мобилизовать еще около 500 тысяч человек.

При этом деятельность ТЦК часто вызывает резонанс в обществе. В частности, граждане жалуются на "превышение полномочий" и практику так называемой "бусификации", когда военнообязанных забирают прямо на улице.

В парламенте сейчас рассматривают способы привлечения представителей различных силовых структур для выполнения мобилизационных задач. Однако сами представители этих структур отмечают, что должны сосредотачиваться на других критически важных задачах, связанных с защитой государства.

Между тем в МВД уверены, что сотрудники ТЦК способны выполнять свои обязанности без участия полиции, ведь для этого имеют все необходимые полномочия.