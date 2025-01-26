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26 января 2025, 15:06
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Могут ли ТЦК мобилизовать без полиции

Анастасия Диденко

ТЦК могут мобилизовать без участия полиции, но часто обращаются за ее помощью, заявил министр МВД Игорь Клименко. Он подчеркнул, что главная задача полиции - обеспечение порядка.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", сообщает 24 Канал. Сотрудники территориальных центров комплектования имеют все полномочия для проведения мобилизационных мероприятий без участия полиции.

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Полиция охраняет порядок, а не мобилизует

Министр подчеркнул, что задача полиции – охрана публичного порядка и обеспечение безопасности граждан.

Несмотря на то, что ТЦК имеет все полномочия самим проверять документы граждан, они официально обращаются к Национальной полиции с просьбой сопровождать их сотрудников,
– отметил Клименко.

По его словам, участие полиции в мобилизационных мероприятиях зависит от ситуации в регионах и возможностей местных подразделений ТЦК.

На фоне продолжения военного положения и всеобщей мобилизации, которая продлится как минимум до 7 февраля 2025 года, Украине нужно мобилизовать еще около 500 тысяч человек.

При этом деятельность ТЦК часто вызывает резонанс в обществе. В частности, граждане жалуются на "превышение полномочий" и практику так называемой "бусификации", когда военнообязанных забирают прямо на улице.

В парламенте сейчас рассматривают способы привлечения представителей различных силовых структур для выполнения мобилизационных задач. Однако сами представители этих структур отмечают, что должны сосредотачиваться на других критически важных задачах, связанных с защитой государства.

Между тем в МВД уверены, что сотрудники ТЦК способны выполнять свои обязанности без участия полиции, ведь для этого имеют все необходимые полномочия.