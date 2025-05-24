Мобилизация в 2025 году: кого могут призвать в ВСУ в Украине и за рубежом

Действие военного положения и всеобщей мобилизации в Украине продлили до 6 августа 2025 года. В связи с этим военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет могут призвать на службу в Вооруженные Силы Украины.

О том, кто подлежит призыву в Украине и за рубежом, а для кого служба добровольная, – читайте в материале 24 Канала.

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Мобилизация мужчин в Украине

Порядок мобилизации в Украине регламентируется законами "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и "О воинской обязанности и военной службе". Последние изменения в законодательство вступили в силу 18 мая 2024 года.

Согласно этому, мобилизации на военную службу во время действия военного положения подлежат только мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Вне этой категории мобилизуются только на добровольной основе.

Напомним, мобилизации не подлежат мужчины до 25 и более 60 лет, люди с инвалидностью I – III степеней, и те, кто имеет отсрочку по семейным обстоятельствам.

Кроме того, не могут призвать работников критически важных предприятий, студентов учреждений профессионального образования, вузов, соискателей профессионального предвысшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов – тех, кто учится на дневной или дуальной форме; а также научных, научно-педагогических и педагогических работников, если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Мобилизация украинцев за рубежом

В Украине порядок мобилизации граждан, которые находятся за рубежом, регламентируется законом "О воинской обязанности и военной службе" и Постановлением Кабинета Министров Украины от 30 декабря 2022 года № 1487.

Граждане Украины, проживающих за рубежом, подлежат мобилизации, если не получили отсрочку или исключения из учета. Они обязаны зарегистрироваться в представительстве Украины и стать на воинский учет.

Напомним, летом 2024 года Кабмин упростил процедуру для граждан за рубежом – украинцы могут стать на воинский учет через дипломатические учреждения. Требование личного присутствия в ТЦК и СП убрали.