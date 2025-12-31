Усиление призыва и цифровизация: что изменится в мобилизации с 1 января
- С 1 января усилится призыв на военную службу для мужчин 25 – 60 лет без опыта и 18 – 60 лет с опытом службы, а также для тех, кого признает годными повторная медкомиссия.
- Часть мобилизационных процессов переводят в цифровой формат с электронным Резерв ID, а Кабмин запускает экспериментальный проект автоматической постановки на учет призывников и резервистов.
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а военное положение продлено до 3 февраля 2026 года. С 1 января планируется усилить призыв на военную службу, а также модернизировать бюрократическую систему.
Определена категория военнообязанных, которых будут призывать в первую очередь. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН.
Кого будут мобилизовать в первую очередь?
С 1 января планируется усилить призыв на военную службу. Мобилизовать военнообязанных мужчин в возрасте 25 – 60 лет без опыта службы и 18 – 60 лет с опытом службы. Также тех, кого повторная медкомиссия признает годными.
К призыву попадают и граждане, которые ранее имели ограниченный статус годности или были сняты с учета по медицинским причинам, если новая комиссия подтвердила их пригодность.
Мобилизация с 18 лет в январе 2026 года будет оставаться возможной только для военнообязанных. Молодежь до 25 лет призывать не будут, однако они могут добровольно заключить "Контракт 18 – 24" и пойти служить.
Граждане старше 60 лет также могут служить, заключив годовой "Контракт 60+", однако для этого обязательно пройти военно-врачебную комиссию и соответствовать установленным требованиям.
Что известно о цифровизации мобилизационных процессов?
Часть мобилизационных процессов переводят в цифровой формат. Основным документом для учета станет электронный Резерв ID, а бумажные военные билеты останутся только как дополнительное подтверждение.
Кабмин также запускает экспериментальный проект автоматической постановки на учет призывников и резервистов, чтобы упростить процедуры для граждан, избежать очередей и минимизировать бюрократию. К этому автоматически будут вносить 17-летних юношей после достижения 18 лет и мужчин 18 – 60 лет, которые находятся за границей, при оформлении паспортов через ГМС.
Что известно о нововведениях от Минобороны?
Правительство обеспечит питание граждан, которые находятся в ТЦК и СП во время мобилизации, за счет государства. Инициатива, поддержана Кабинетом Министров, предусматривает использование Каталога продуктов питания Вооруженных Сил Украины.
Минобороны Украины запускает систему "Чекин мобилизованного" для трекинга пути военнообязанных на каждом шагу. Инициатива включает электронные документы и фиксацию действий, что позволит выявлять аномалии с самовольным оставлением части.
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий создание новых поселковых ТЦК, наделенных статусом юридического лица и управленческими полномочиями. Реформа призвана устранить проблемы в деятельности ТЦК и облегчить доступ граждан к услугам.