Усиление призыва и цифровизация: что изменится в мобилизации с 1 января

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а военное положение продлено до 3 февраля 2026 года. С 1 января планируется усилить призыв на военную службу, а также модернизировать бюрократическую систему.

Определена категория военнообязанных, которых будут призывать в первую очередь. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

Смотрите также В ТЦК людей будут кормить за счет государства, – Минобороны

Кого будут мобилизовать в первую очередь?

С 1 января планируется усилить призыв на военную службу. Мобилизовать военнообязанных мужчин в возрасте 25 – 60 лет без опыта службы и 18 – 60 лет с опытом службы. Также тех, кого повторная медкомиссия признает годными.

К призыву попадают и граждане, которые ранее имели ограниченный статус годности или были сняты с учета по медицинским причинам, если новая комиссия подтвердила их пригодность.

Мобилизация с 18 лет в январе 2026 года будет оставаться возможной только для военнообязанных. Молодежь до 25 лет призывать не будут, однако они могут добровольно заключить "Контракт 18 – 24" и пойти служить.

Граждане старше 60 лет также могут служить, заключив годовой "Контракт 60+", однако для этого обязательно пройти военно-врачебную комиссию и соответствовать установленным требованиям.

Что известно о цифровизации мобилизационных процессов?

Часть мобилизационных процессов переводят в цифровой формат. Основным документом для учета станет электронный Резерв ID, а бумажные военные билеты останутся только как дополнительное подтверждение.

Кабмин также запускает экспериментальный проект автоматической постановки на учет призывников и резервистов, чтобы упростить процедуры для граждан, избежать очередей и минимизировать бюрократию. К этому автоматически будут вносить 17-летних юношей после достижения 18 лет и мужчин 18 – 60 лет, которые находятся за границей, при оформлении паспортов через ГМС.

Что известно о нововведениях от Минобороны?