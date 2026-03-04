Имеет ли право ТЦК заходить на частную территорию: разъяснение адвоката

В Украине продолжается мобилизация, и повестки могут вручаться как лично, так и по почте. В то же время представители ТЦК не имеют права беспрепятственно заходить в жилье или на частную территорию только для вручения документа.

Военнослужащие ТЦК и СП могут вручать повестки по месту жительства, работы, учебы или в общественных местах. Об этом рассказал адвокат Артур Триголов в комментарии для "РБК-Украина".

Имеет ли право ТЦК заходить на частную территорию?

Адвокат объяснил, что действующее законодательство не предоставляет представителям ТЦК права беспрепятственно проникать в жилье или на другую частную территорию только с целью вручения повестки. В частности, в постановлении №560 Кабмина определены места возможного вручения повесток, однако прямого разрешения заходить на огражденную частную территорию документ не содержит.

Обратите внимание! Если частное домовладение имеет ограждение, калитку или ворота, самовольное проникновение во двор может иметь признаки нарушения неприкосновенности жилища в соответствии со статьей 162 Уголовный кодекс Украины. В таком случае лицо имеет право обратиться в полицию.

По словам адвоката, квартира или жилой дом является частной собственностью, охраняемой законом. Работники ТЦК не имеют отдельных полномочий для входа в жилье – ни специальными законами, ни другими нормативно-правовыми актами. Иногда повестки вручают группы оповещения, в состав которых входят полицейские и представители ТЦК. Однако даже в таком случае право войти в жилье имеют только полицейские – и исключительно при четко определенных обстоятельствах: на основании решения суда, по добровольному согласию владельца, во время преследования подозреваемого, в случае угрозы уничтожения доказательств или для спасения жизни и имущества.

Можно ли не впускать ТЦК?

По словам адвоката, гражданин имеет право не впускать представителей ТЦК в квартиру или дом. Если работники пытаются попасть в жилье без законных оснований, можно обратиться в полицию или сообщить соответствующий ТЦК о превышении полномочий.

В то же время следует учитывать, что игнорирование повестки, врученной надлежащим образом или отправленной по почте, может иметь юридические последствия. В частности, возможно наложение штрафа, а в случае его неуплаты – принудительное взыскание средств, в том числе через блокирование банковских счетов в установленном законом порядке.

