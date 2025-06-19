ВЛК разрешили получать данные из гражданских больниц: что означает новый закон на практике
- Верховная Рада приняла закон, который позволяет передавать данные о состоянии здоровья военнообязанных из гражданских больниц.
- Новый закон предусматривает автоматическую передачу медицинских данных с ЕСОЗ в Реестр военнообязанных "Оберіг" для определения пригодности к военной службе.
- Законопроект №12066 был поддержан в декабре 2024 года, но окончательно вступил в силу в июне 2025 года.
Верховная Рада приняла закон об усовершенствовании порядка ведения воинского учета. Теперь данные о состоянии здоровья военнообязанного смогут передавать из гражданских больниц.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта №12066.
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Что известно об изменениях в ВВК
Так, новый закон предусматривает разрешение на доступ к медицинской информации пациента в рамках электронного обмена.
Согласно изменениям, военнообязанному будет достаточно прийти к своему терапевту в больнице, а дальше набор данных о состоянии его здоровья для целей определения годности к военной службе будет автоматически направляться из ЕСОЗ в Реестр военнообязанных "Оберіг" через обмен с электронной системой ВВК.
Это позволит Министерству обороны Украины получать информацию о результатах медицинских осмотров лиц, проходящих медицинский скрининг для определения их пригодности к службе.
Заметим, что Рада поддержала законопроект №12066 еще в декабре 2024 года, однако он был возвращен с предложениями президента. 17 июня 2025 года он был принят повторно.