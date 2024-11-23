Мобилизация в Украине: создадут ли электронный кабинет военнообязанного

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Этот процесс также пытаются цифровизировать для удобства.

Екатерина Черногоренко в эксклюзивном интервью 24 Канала ответила, создадут ли электронный кабинет военнообязанного. Она называет приложение Резерв+ формой электронного кабинета.

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Такой задачи нет

По словам Черногоренко, сейчас нет задачи формировать отдельный государственный портал военнообязанного, потому что в этом нет необходимости.

Я бы хотела отходить от таких тяжелых инструментов. Однако я лично получаю много обращений по этому вопросу,

– объяснила заместитель министра обороны.

Кроме этого, она отметила, что в Резерв+ есть уведомления о нарушении воинского учета, однако нет объяснения, что это за нарушение – проигнорирована повестка, неправильно указанное место жительства.

Однако объяснение причин нарушения учета должно появиться в приложении. Заместитель министра обороны объяснила, что начиная с ноября все операторы ТЦК при внесении уведомления о нарушении учета обязательно вносят причину