Премьер Молдовы сказал, будут ли там возвращать военнообязанных украинцев

Ранее несколько стран заявляли, что готовы передать Украине военнообязанных мужчин, которые находятся на их территории. Премьер Молдовы также прокомментировал такую возможность.

Премьер Молдовы Дорин Речан косвенно подтвердил, что Украина просит содействовать с возвращением в Украину военнообязанных, нелегально выехавших в Молдову. По его словам, Молдова будет действовать "согласно международному праву".

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Существует определенный диалог

Журналисты также вспомнили, что ранее посол Украины в Молдове сказал, что между Киевом и Кишиневом ведется определенный диалог по возвращению украинских военнообязанных, которые сбежали в Молдову. Его спросили, какая позиция правительства Молдовы по этому поводу.

Украина имеет такие пожелания по всем странам, где находятся украинцы. Мы, как и все, придерживаемся международного законодательства и прав человека, и будем действовать в соответствии с международным правом,

– подчеркнул Речан.

В ответ прозвучал вопрос, можно ли считать, что в таком случае Молдова не будет выдавать украинских мужчин, однако он только еще раз подчеркнул, что Молдова будет придерживаться законодательства и международного права.