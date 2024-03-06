Здесь нет вопроса опасности, - в Минюсте предлагают мобилизовать людей с судимостью

6 марта 2024, 14:49
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Источник:

"РБК-Украина"

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. В частности, обсуждают также и возможность мобилизации заключенных.

Министр юстиции Денис Малюська рассказал о своем видении мобилизации осужденных. По его словам, обсуждение нужно начинать не с осужденных, а с тех, у кого есть судимость.

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Нет вопроса опасности

Малюська объяснил, что говорится о людях, которые уже вышли из тюрьмы, или даже никогда туда не попадали. Согласно действующему законодательству, они не могут быть мобилизованными.

Собственно, это самое простое и самое очевидное, что надо исправлять. Здесь нет вопроса опасности для людей, они же ходят по улицам, общаются с нами,
– подчеркнул глава Минюста.

Также он сказал, что не понимает, почему они не идут в армию и не защищают Родину, хотя часть из них действительно этого хочет. Малюська заметил, что эта норма устарела, ведь наше военное законодательство на начало полномасштабного вторжения не было готово полностью к тем проблемам, которые мы имеем.

Министр отметил, что Верховная Рада просто не успела адаптировать эту ному под современные реалии.

Вениславский также высказывался по этому поводу

  • Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отметил, что действительно, военная служба для осужденных возможна.
  • Федор Вениславский рассказал, что они работают над тем, чтобы в новом законопроекте о мобилизации, осужденные, которые получили наказание без реального отбытия его в тюрьме, смогли быть мобилизованы, а также взяты на воинский учет. Это касается и украинцев, которые осуждены с отсрочкой от отбывания наказания, или условно осужденные, которые физически находятся на свободе.
  • В то же время рассматривают и другую категорию – лиц, которые находятся в местах лишения свободы, если они не осуждены за преступления против основ национальной безопасности, против половой свободы человека и некоторых других наиболее чувствительных преступлений.

Автор: Вікторія Кульженко