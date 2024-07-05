Будут ли проверять документы на улице: что ждет мужчин в июле

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, а согласно новому закону, мужчины должны обновить данные в ТЦК до 16 июля. Кроме этого, у мужчин могут проверять документы на улице.

Юрист Марина Бекало объяснила, что ждет военнообязанных, которых остановили на улице для проверки документов. По ее словам, все зависит от того, были ли обновлены персональные данные через ТЦК и СП, ЦНАП или "Резерв +" , а также есть ли в наличии действующий военно-учетный документ.

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Когда в таких условиях могут вручить повестку

В любом случае, при остановке в общественных местах, представители ТЦК и СП или полиции имеют право проверять военно-учетные документы. В частности, и, действуют ли они, а также, соответствуют ли они данным/сведениям, содержащихся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПВР).

Если во время проверки обнаружат отсутствие ВОД, или сведений о взятии/исключении с воинского учета, или будет несоответствие сведений/данных содержащихся в ВОД со сведениями ЕГРПВР, то такому военнообязанному лицу будет вручена повестка в ТЦК и СП на обновление учетных данных.

К военно-учетным данным входят:

паспортные данные и налоговый номер;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

образование (гражданское, военное);

специальность (военно-учетная);

место работы и должность (место учебы);

адрес задекларированного (зарегистрированного) места жительства;

адрес фактического проживания, номер телефона, электронная почта;

данные о составе семьи (родители, жена/муж, дети);

данные о состоянии здоровья (степень годности к военной службе) по заключению ВВК.

Информация о степени годности к военной службе является военно-учетными данными, и без фактического прохождения ВВК ее установить невозможно.

Юрист также отметила, что любые действия представителей ТЦК и СП с полицейскими в общественных местах, на блок-постах или на границе, связанные с проверкой ВОД и/или вручением повесток в ТЦК и СП вероятнее всего будут считаться законными.