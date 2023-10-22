Мобилизация молодежи: в Сухопутных войсках рассказали, есть ли в этом необходимость

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Бен Уоллес, бывший министр обороны Великобритании, отметил, что Украине нужно мобилизовать больше молодежи, однако в ВСУ пока такой потребности не видят.

Военные считают, что на фронте действительно не хватает молодежи, но тотальная мобилизация не решит проблему. Об этом в эфире телемарафона сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

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Военные сами решат кого мобилизовать

По его словам, военные сами решат кого призывать в ряды Вооруженных Сил Украины. Прежде им нужно оружие и технические средства.

А кого за это оружие и средства посадить, какие возрастные категории, мы решим сами с учетом наших социальных срезов, наших потенциальных возможностей,

– сказал Иван Тимочко.

Он также убежден, что если президент до сих пор не подписал закон об уменьшении призывного возраста, то для этого определенные причины. В то же время после начала полномасштабного вторжения многие, кому уже исполнилось 18, ушли на фронт добровольно.

В мобилизации большего количества людей нет нужды