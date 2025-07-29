Грозит ли уголовная ответственность за неявку по повестке: объяснение юриста

После получения повестки лицо должно обязательно явиться в указанную дату и время в ТЦК и СП. В противном случае предусмотрена ответственность.

Адвокат адвокатского бюро "Романа Сацика" Ярослав Хливный рассказал о последствиях неявки по повестке, передает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Грозит ли уголовная ответственность за неявку по повестке?

Ответственность за неявку может отличаться в зависимости от вида повестки.

Так, если лицо не явится по повестке для уточнения данных или на ВВК, его ожидает административная ответственность – штраф в размере 17 – 25 тысяч гривен.

В таком случае военнослужащие ТЦК и СП обращаются в полицию, чтобы гражданина подали в розыск с целью дальнейшего задержания.

Если такой человек уже находится в розыске, то в приложении Резерв+ будет отображаться отметка "выявлено нарушение воинского учета". Когда в таком случае нарушителя остановят для проверки документов, то его сразу должны доставить в ближайший ТЦК и СП.

Если же лицо не явилось по боевой повестке, то ему уже грозит уголовная ответственность.

Боевую повестку выдают последней после всех предыдущих – когда человек уже уточнил данные и прошел ВВК и является по его заключению пригодным к службе в ВСУ,

– пояснил Хливный.

В таком случае нарушителя тоже передают в розыск полиции, а также открывается уголовное производство.

Тогда лицу грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

"Бывают действительно уважительные причины не прийти по такой повестке. Скажем, у человека была какая-то серьезная хирургическая операция. Тогда эту боевую повестку переписывают на другую дату. Например, надо будет прийти через месяц", – добавил адвокат.

Обратите внимание. Подробнее о том, по каким причинам можно не идти в ТЦК, можно ознакомиться с материалом 24 Канала по ссылке.