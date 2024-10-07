Что будет, если игнорировать повестки и не обновить данные в ТЦК
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные могут получить повестки, а после этого должны будут явиться в ТЦК.
Новый закон о мобилизации вступил в силу в мае. Согласно ему, военнообязанные должны были обновить данные в центрах комплектования и социальной поддержки, передает 24 Канал.
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Как наказывают за нарушение правил мобилизации
В Украине предусмотрена административная ответственность за нарушение правил воинского учета и мобилизации. В частности, также предусмотрены штрафы, для тех, кто уклоняется от мобилизации. Недавно их повысили.
ТЦК и СП имеют полномочия выписывать штрафы без составления протокола, вынося постановление об этом. Обжаловать такой штраф можно в суде. Штрафы будут накладывать в течение 3 месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.
Сколько составляет штраф
За нарушение воинского учета:
- в мирное время – от 3 400 до 5 100 гривен;
- в военное время (или повторное нарушение) – от 17 000 до 25 500 гривен.
За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:
- для граждан – от 5 100 до 8 500 гривен;
- для должностных и юридических лиц – от 17 000 до 34 000 гривен.
За уклонение от мобилизации в военное время:
- для граждан – от 17 000 до 25 500 гривен;
- для должностных и юридических лиц – от 34 000 до 59 000 гривен.
Что будет, если не обновить данные
Если проигнорировать обновление учетных данных в ТЦК и СП, то за это также предусмотрена административная ответственность.
Штраф за не обновленные данные в ТЦК
Такое нарушение во время военного положения может привести к штрафу в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Эти штрафы применяются в случаях, когда лицо не стоит на учете или не обновила свои данные вовремя.
Если человек проигнорировал приглашение в ТЦК, за что уплатил штраф, и все равно не обновил свои данные, тогда он может наступить уголовная ответственность.