Что будет, если игнорировать повестки и не обновить данные в ТЦК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные могут получить повестки, а после этого должны будут явиться в ТЦК.

Новый закон о мобилизации вступил в силу в мае. Согласно ему, военнообязанные должны были обновить данные в центрах комплектования и социальной поддержки, передает 24 Канал.

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Как наказывают за нарушение правил мобилизации

В Украине предусмотрена административная ответственность за нарушение правил воинского учета и мобилизации. В частности, также предусмотрены штрафы, для тех, кто уклоняется от мобилизации. Недавно их повысили.

ТЦК и СП имеют полномочия выписывать штрафы без составления протокола, вынося постановление об этом. Обжаловать такой штраф можно в суде. Штрафы будут накладывать в течение 3 месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения.

Сколько составляет штраф

За нарушение воинского учета:

в мирное время – от 3 400 до 5 100 гривен;

в военное время (или повторное нарушение) – от 17 000 до 25 500 гривен.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:

для граждан – от 5 100 до 8 500 гривен;

для должностных и юридических лиц – от 17 000 до 34 000 гривен.

За уклонение от мобилизации в военное время:

для граждан – от 17 000 до 25 500 гривен;

для должностных и юридических лиц – от 34 000 до 59 000 гривен.

Что будет, если не обновить данные

Если проигнорировать обновление учетных данных в ТЦК и СП, то за это также предусмотрена административная ответственность.

Штраф за не обновленные данные в ТЦК

Такое нарушение во время военного положения может привести к штрафу в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Эти штрафы применяются в случаях, когда лицо не стоит на учете или не обновила свои данные вовремя.

Если человек проигнорировал приглашение в ТЦК, за что уплатил штраф, и все равно не обновил свои данные, тогда он может наступить уголовная ответственность.