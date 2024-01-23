Мобилизация в Украине: чем грозит игнорирование повестки об уточнении данных в ТЦК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные от 18 до 60 лет могут получить несколько видов повесток, в частности, для уточнения данных в ТЦК и СП.

Некоторые не считают нужным являться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по такой повестке. Однако за это предусмотрено наказание, передает 24 Канал.

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Угрожает административная ответственность

За неявку в военкомат после получения повестки может наступить административная или даже уголовная ответственность. В любом случае военнообязанный должен пойти в ТЦК, стать на учет и уточнить свои данные.

Согласно действующему законодательству за игнорирование повестки для уточнения учетных данных или прохождения медкомиссии угрожает административная ответственность. Она предусматривает штраф от 1700 до 3400 гривен для обычных людей и от 3400 до 5100 для должностных лиц.

При повторном игнорировании этой повестки штраф будет составлять от 3400 до 5100 гривен для обычных людей и от 5100 до 8500 гривен для чиновников.

Игнорирование "боевой повестки" уже предусматривает уголовную ответственность.

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