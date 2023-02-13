Что делать военнообязанным, которым вера запрещает брать в руки оружие

В Украине идет общая мобилизация населения, повестки раздают практически везде. Есть случаи, когда вера запрещает человеку держать в руках оружие.

Однако воинская обязанность одинакова для всех. Что делать военнообязанным украинцам в таком случае – рассказывает 24 Канал.

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Вера и мобилизация: что делать, когда нельзя пользоваться оружием из-за религиозных убеждений

Заметим, что в мирное время военнообязанные, которые по вероисповеданию не могут держать в руках оружие, могли пройти альтернативную службу. Она предусматривала работу на предприятиях, учреждениях и организациях, деятельность которых связана с соцзащитой населения, здравоохранением, защитой окружающей среды, строительством, жилищно-коммунальным или сельским хозяйством.

Однако сейчас в Украине действует военное положение, по которому заменить военную службу на альтернативную нельзя. Религиозные убеждения не освобождают граждан от обязанности защищать свое государство.

Адвокат Андрей Карпенко советует военнообязанным, оказавшимся в такой ситуации, написать заявление в военкомат. В нем нужно попросить выполнять военную обязанность в форме альтернативной службы.

Если человек написал заявление и подтвердил, что он принадлежит к религиозным организациям, запрещающим пользование оружием, его разве что могут назначить на небоевую должность. Он может быть поваром, водителем, инженером и т.д.

– объяснил адвокат.

Какие религиозные течения не допускают пользования оружием:

Адвентисты-реформисты;

Адвентисты седьмого дня;

Евангельские христиане;

Евангельские христиане-баптисты;

Страдатели;

Свидетели Иеговы;

Харизматические христианские церкви;

Христиане веры евангельской;

Общество Сознания Кришны.

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Почему в Украине начали раздавать больше повесток

Майор ВСУ Александр Мельничук отвечая на вопрос, почему стало больше повесток, отметил, что это может быть связано с передачей партнерами новой техники. По словам военного, в ВСУ нужно больше людей, которые умели бы пользоваться современным вооружением и выполнять боевые задачи.

Сержант ВСУ Инна Лаина объяснила, что некоторые учения продолжаются месяцами. Поэтому и нужны новые люди, ведь нельзя на столь долгий период забирать военных с фронта.