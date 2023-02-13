Однак військовий обов’язок є однаковим для всіх. Що робити військовозобов'язаним українцям у такому випадку – розповідає 24 Канал.

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Віра і мобілізація: що робити, коли не можна користуватися зброєю через релігійні переконання

Зауважимо, що у мирний час військовозобов'язані, які через віросповідання не можуть тримати у руках зброю, могли пройти альтернативну службу. Вона передбачала роботу на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з соцзахистом населення, охороною здоров’я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним чи сільським господарством.

Однак зараз в Україні діє воєнний стан, за яким замінити військову службу на альтернативну не можна. Релігійні переконання не звільняють громадян від обов’язку захищати свою державу.

Адвокат Андрій Карпенко радить військовозобов'язаним, які опинилися у такій ситуації, написати заяву до військкомату. У ній потрібно попросити виконувати військовий обов'язок у формі альтернативної служби.

Якщо людина написала заяву і підтвердила, що належить до релігійних організацій, які забороняють користування зброєю, її хіба що можуть призначити на небойову посаду. Вона може бути кухарем, водієм, інженером тощо,

– пояснив адвокат.

Які саме релігійні течії не допускають користування зброєю:

Адвентисти-реформісти;

Адвентисти сьомого дня;

Євангельські християни;

Євангельські християни-баптисти;

Покутники; Свідки Єгови;

Харизматичні християнські церкви;

Християни віри євангельської;

Товариство Свідомості Крішни.

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Чому в Україні почали роздавати більше повісток

Майор ЗСУ Олександр Мельничук відповідаючи на запитання, чому побільшало повісток, зазначив, що це може бути пов'язано з передачею партнерами нової техніки. За словами військового, у ЗСУ потрібно більше людей, які б уміли користуватися сучасним озброєнням та виконувати бойові завдання.

Сержант ЗСУ Інна Лаіна пояснила, що деякі навчання тривають місяцями. Тому потрібні нові люди, адже не можна на такий довгий період забирати військових з фронту.