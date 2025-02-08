Мобилизация в Украине: в Минобороны назвали функции и пределы полномочий ТЦК
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Этим процессом занимаются представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк ответил на вопрос о функциях ТЦК. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
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Кто отвечает за мобилизацию
По словам Гаврилюка, проблематика мобилизации основывается на тех реалиях, в которых живет украинское общество. Он пояснил, что наше информационное пространство сосредоточено на негативе, обществу навязывают нарративы о "бусификации", о плохих "ТЦКашниках".
Мы видим больше негатива, чем позитива о необходимости защиты страны и государства,
– добавил он.
Кроме этого, значительное количество украинцев уверено, что за мобилизацию отвечают исключительно ТЦК, однако это совсем не так. Всех участников процесса и их зоны ответственности определяет закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
В частности, большая часть задач по мобилизационным мероприятиям возложена на органы власти и полицию.
Например, если военнообязанные граждане Украины во время действия правового режима военного положения не появляются в ТЦК, то обеспечить их доставку должны местные органы власти и полиция. Для этого они наделены достаточными полномочиями,
– разъяснил первый заместитель министра обороны.
Имеют ли они такие полномочия
Важно, что соответствующий закон четко указывает на полномочия органов местной власти и полиции.
Задача должностных лиц Территориальных центров комплектования – ведение учета и отбора граждан для пополнения рядов Сил обороны Украины,
– подчеркнул Гаврилюк.
По его словам, подразделения ТЦК не наделены полномочиями розыска уклонистов.
Он также сказал, что без мобилизации мы потеряем страну, ведь даже роботизированными комплексами и БпЛА руководит человек.