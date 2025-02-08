Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк відповів на питання про функції ТЦК. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укрінформ.

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Хто відповідає за мобілізацію

За словами Гаврилюка, проблематика мобілізації ґрунтується на тих реаліях, в яких живе українське суспільство. Він пояснив, що наш інформаційний простір зосереджений на негативі, суспільству нав’язують наративи про "бусифікацію", про поганих "ТЦКашників".

Ми бачимо більше негативу, ніж позитиву щодо необхідності захисту країни і держави,

– додав він.

Крім цього, значна кількість українців упевнена, що за мобілізацію відповідають виключно ТЦК, однак це зовсім не так. Всіх учасників процесу та їхні зони відповідальності визначає закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Зокрема, велика частина завдань з мобілізаційних заходів покладена на органи влади та поліцію.

Наприклад, якщо військовозобов’язані громадяни України під час дії правового режиму воєнного стану не з’являються до ТЦК, то забезпечити їхнє доставляння мають місцеві органи влади та поліція. Для цього вони наділені достатніми повноваженнями,

– роз'яснив перший заступник міністра оборони.

Чи мають вони такі повноваження

Важливо, що відповідний закон чітко вказує на повноваження органів місцевої влади і поліції.

Завдання посадових осіб Територіальних центрів комплектування – ведення обліку і відбору громадян для поповнення лав Сил оборони України,

– наголосив Гаврилюк.

За його словами, підрозділи ТЦК не наділені повноваженнями розшуку ухилянтів.

Він також сказав, що без мобілізації ми втратимо країну, адже навіть роботизованими комплексами та БпЛА керує людина.