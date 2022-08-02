Не прячьтесь за юбкой, – Данилов остро обратился к мужчинам, которые хотят убегать
Не все мужчины в Украине готовы защищать свое государство. Некоторые подло убегают от мобилизации за границу. На действия таких мужчин отреагировал и Алексей Данилов и попросил их не прятаться за юбкой.
Об этом 24 каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что в Украине могут создать альтернативу для невыезда мужчинам за границу.
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Он попросил идти и помогать ребятам, которые воюют на фронте, ведь работы в стране много.
Нечего прятаться за женскими юбками и бежать из страны. Надо помогать. Не можете воевать и держать в руках оружие – помогайте другим способом. Находите любые возможности,
– заявил Данилов.
По его мнению, несправедливо, когда мужчины начинают бежать из страны во время войны. Данилов к такому относится отрицательно. Другое дело – когда таких мужчин действительно не могут мобилизовать по определенным причинам.
"Когда мы все будем выполнять правовые действия и законы Конституции, все скоро станет на свои места. И придумывать, что из-за петиции вас могут отпускать, то послушайте – так нельзя, работы в нашей стране больше, чем достаточно", – добавил он.
Не можете работать на фронте, работайте в тылу, помогайте. Даже если вы просто работаете и платите налоги – это тоже большая помощь для нашей страны,
– сказал секретарь СНБО.
Данилов добавил, что несправедливо, если некоторые мужчины сейчас уедут за границу, устроятся на работу и будут там платить налоги.
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Что нужно знать о вручении повесток в Украине
- Вручение повестки не означает, что человека отправляют на службу или сразу на фронт. Их раздают, чтобы человек пришел в военкомат, чтобы уточнить свои данные.
- Повестки могут раздаваться в любом общественном месте. Это разрешено законодательством. Начальники ТЦК выбирают людные места, поскольку там можно поскорее сделать это.
- В обществе ходят слухи, мол, повестка не используется как наказание. Однако это не так. Ее выдают за нарушение правил дорожного движения.
- Однако в ВСУ отмечают, что для привлечения к ответственности за нарушение есть правоохранительные органы и суды, а не военкомат.
- Юристы отмечают, что возможно повторное вручение повестки. В каких случаях этого следует ожидать – читайте в статье.