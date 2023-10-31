Мобилизация в ноябре: имеют ли право на отсрочку находящиеся в "академке"

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Некоторые категории военнообязанных могут получить отсрочку, однако это касается не всех.

Также в Минобразования разъяснили ситуацию по мобилизации тех, кто находится в академических отпусках, ведь человек с "академкой", де-юре, есть среди списков обучающихся, а на самом деле этого не делает. О том, какие изменения еще ждут нас в ноябре по поводу мобилизации можно прочитать в материале 24 Канала.

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"Академка" не освобождает от призыва

Чиновники решили. что лица, оформившие "академку", подлежат призыву военную службу во время мобилизации в период, если у них нет оснований для предоставления отсрочки от мобилизации. В случае призыва они имеют право на продление академического отпуска по мобилизации.

У тех, кто находится в "академке", нет отсрочки от мобилизации, поскольку во время академического отпуска они не учатся.

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