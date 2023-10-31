Мобилизация в ноябре: имеют ли право на отсрочку находящиеся в "академке"
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Некоторые категории военнообязанных могут получить отсрочку, однако это касается не всех.
Также в Минобразования разъяснили ситуацию по мобилизации тех, кто находится в академических отпусках, ведь человек с "академкой", де-юре, есть среди списков обучающихся, а на самом деле этого не делает. О том, какие изменения еще ждут нас в ноябре по поводу мобилизации можно прочитать в материале 24 Канала.
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"Академка" не освобождает от призыва
Чиновники решили. что лица, оформившие "академку", подлежат призыву военную службу во время мобилизации в период, если у них нет оснований для предоставления отсрочки от мобилизации. В случае призыва они имеют право на продление академического отпуска по мобилизации.
У тех, кто находится в "академке", нет отсрочки от мобилизации, поскольку во время академического отпуска они не учатся.
Вениславский объяснил, отменят ли отсрочку для студентов
- В эфире народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский сказал, столь массовым в Украине стало обучение в вузах мужчин зрелого возраста и какова вероятность того, что отсрочку от мобилизации для студентов отменят.
- В начале сентября 2023 года Федор Вениславский зарегистрировал законопроект, который предусматривает отмену отсрочки от призыва для студентов с 30-летнего возраста, получающих еще одно образование. Соответственно, мобилизовывать нельзя будет только студентов до 30 лет, которые получают или повышают уровень образования.
- По данным Министерства образования и науки, с начала полномасштабного вторжения в Украину практически вдвое увеличилось количество лиц, которые в зрелом возрасте начали получать образование на дневной или дуальной форме обучения. Около 50 – 60 тысяч человек воспользовались правом, предусмотренным законом об отсрочке от призыва.