Також у Міносвіти роз’яснили ситуацію щодо мобілізації тих, хто перебуває у академічних відпустках, адже людина з "академкою", де-юре, є серед списків тих, хто навчається, а насправді цього не робить. Про те, які зміни ще чекають нас у листопаді стосовно мобілізації можна прочитати у матеріалі 24 Каналу.
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"Академка" не звільняє від призову
Чиновники вирішили. що особи, які оформили "академку", підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від мобілізації. У разі призову вони мають право на продовження академічної відпустки у зв'язку з мобілізацією.
Ті, хто перебуває у "академці", не мають відстрочки від мобілізації, оскільки під час академічної відпустки вони не навчаються.
Веніславський пояснив, чи скасують відстрочку для студентів
- В ефірі народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський сказав, настільки масовим в Україні стало навчання у вишах чоловіків зрілого віку та яка імовірність того, що відстрочку від мобілізації для студентів скасують.
- На початку вересня 2023 року Федір Веніславський зареєстрував законопроєкт, який передбачає скасування відстрочки від призову для студентів з 30-річного віку, які отримують ще одну освіту. Відповідно мобілізовувати не можна буде лише студентів до 30 років, які здобувають чи підвищують рівень освіти.
- За даними Міністерства освіти та науки, від початку повномасштабного вторгнення в Україні практично вдвічі збільшилася кількість осіб, які у зрілому віці почали здобувати освіту на денній або дуальній формі навчання. Близько 50 – 60 тисяч осіб скористалися правом передбаченим законом про відстрочку від призову.