Також у Міносвіти роз’яснили ситуацію щодо мобілізації тих, хто перебуває у академічних відпустках, адже людина з "академкою", де-юре, є серед списків тих, хто навчається, а насправді цього не робить. Про те, які зміни ще чекають нас у листопаді стосовно мобілізації можна прочитати у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Незабаром стартує смарт-мобілізація: нардеп пояснив можливості й загрози

"Академка" не звільняє від призову

Чиновники вирішили. що особи, які оформили "академку", підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від мобілізації. У разі призову вони мають право на продовження академічної відпустки у зв'язку з мобілізацією.

Ті, хто перебуває у "академці", не мають відстрочки від мобілізації, оскільки під час академічної відпустки вони не навчаються.

Веніславський пояснив, чи скасують відстрочку для студентів