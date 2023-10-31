Україна вступає у новий місяць війни з Росією. На жаль, до остаточної перемоги ще далеко, адже Москва не рахується з втратами людей і техніки й налаштована воювати до останнього росіянина. На це вказує динаміка втрат окупантів. Попри це, за оцінками ГУР МО, чисельність окупаційного контингенту Росії в Україні досі становить 400 000 осіб.

До теми Які зміни у мобілізації чекають з 1 листопада: важлива інформація

Також в Росії на постійній основі відбувається мобілізація, й кожного місяця набирають до 20 000 нових бійців – як чоловіків, так вже і жінок. При цьому у Путіна на руках досі залишається козир великої мобілізації – восени 2022 року цей крок зумів врятувати росіян на фронті. Тоді за помилки путінських генералів заплатили своїм життям численні руські "мобікі". Утім, ворогу вдалося зупинити український наступ і втримати фронт.

Сили оборони України мужньо стримують ворожу навалу й проводять свої операції, при цьому також втрачають найцінніший ресурс – людей. Також після понад 600 днів активних бойових дій постало питання ротації – українські воїни продемонстрували найвищий рівень мотивації, але й вони не залізні, а значить – потребують ротації та кадрового підсилення. Ці питання вирішує загальна мобілізація, що діє в Україні в умовах воєнного стану. Наразі воєнний стан в нашій державі офіційно триває до 15 листопада 2023 року. Втім, це суто технічна дата, й незабаром Верховна Рада продовжить його термін, а значить – і мобілізацію.

Хто підлягає мобілізації в листопаді 2023

Придатні та обмежено придатні військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають в запасі й не мають досвіду служби;

Придатні та обмежено придатні військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років з досвідом військової служби;

Придатні та обмежено придатні чоловіки від 18 до 27 років, якщо вони проходять службу в запасі;

Виключені та зняті з військового обліку чоловіки, якщо ВЛК визнає їх придатними, й вони не вчиняли тяжких та особливо тяжких злочинів;

Чоловіки з інвалідністю від 18 до 60 років, якщо ВЛК визнає їх придатними або обмежено придатними до служби – за власним бажанням;

Військовозобов'язані жінки, які стоять на військовому обліку.

Важливо. Жінки, що мають медичні спеціальності, мають ставати на облік. Якщо жінка з медичною освітою перебуває за кордоном, вона повинна звернутися у консульську установу.

Повістки трьох видів

У листопаді 2023 року військовозобов'язаним вже традиційно вручатимуть повістки трьох видів:

повістки для уточнення даних;

повістки на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

мобілізаційне розпорядження.

Нагадаємо, восени в Україні активно перевіряли ТЦК та СП разом з ВЛК на предмет зловживань і викрили деякі факти фіктивних виключень зі списків. Таким чином, чоловіки, що були виключені зі списку військовозобов'язаних і зняті з військового обліку, можуть отримати повістку для повторного проходження ВЛК. Якщо комісія надасть висновок, що вони придатні до служби, їх поставлять на облік, а згодом можуть мобілізувати.

До теми Жити в дурдомі й померти, чи полетіти в Париж, – львівський фотограф Горбай про втечу з України

Повістки так само можуть роздаватися уповноваженими особами у будь-якому місці. У такий спосіб працівники ТЦК та СП будуть викорінювати страх перед військовою формою серед чоловіків, що відвідують заходи Young Business Club та їм подібних.

Зверніть увагу! Громадяни, які переїжджають в інші міста, регіони чи закордонні країни, мають звертатися у військові центри чи консульські установи нового фактичного місця проживання. На це дається 7 днів, інакше – штраф.

Перелякані молоді бізнесмени та трохи старші політики мають нарешті зрозуміти, що Україна веде вітчизняну війну, на кону існування нації та держави, а значить – істерики у соцмережах і офлайні не на часі. Треба готуватися дати відсіч ворогу і бути готовим до мобілізації.

Відстрочка – хто може отримати

В Україні діє загальна мобілізація, проте, до лав Сил оборони мобілізують не всіх – з такою кількістю людей військо просто не впоралось би, адже людей треба підготувати та озброїти, розмістити та нагодувати. Це займає багато часу та ресурсів. Нарешті, на фронті просто не потрібна така кількість людей. Натомість вони потрібні в економіці та інших галузях, країна має також не зупиняти процес підготовки кадрів. З огляду на це в державі діє відстрочка від мобілізації.

Відстрочку можна отримати за 5 основними категоріями:

за станом здоров’я,

через професійну діяльність,

бронювання,

за сімейними обставинами,

для здобуття освіти і для заняття науковою діяльністю та викладанням.

Останній пункт найближчим часом може зазнати змін – у Верховній Раді наразі опрацьовують варіанти з відміною відстрочки для здобувачів другої вищої (принаймні, для представників групи "40+" або тих, хто навчається на заочній формі.

До теми Скасування відстрочки для здобувачів другої освіти: чи вплине це на мобілізаційний ресурс

Також у планах народних обранців запровадити мобілізацію не на військову службу, а, наприклад, на підриємства військово-промислового комплексу. Втім, це переспектива далека і точно не стосується листопада 2023 року. Інше питання – чому до цього прийшли лише наприкінці другого року повномасштабної війни. Утім – краще пізніше, ніж ніколи.

Що тепер з академічними відпустками

Також у жовтні 2023 року Міносвіти офіційно роз’яснило ситуацію щодо академічних відпусток. Це питання викликало чимало непорозумінь, адже людина з "академкою", де-юре, є серед списків тих, хто навчається, а насправді цього не робить.

Чиновники від освіти тепер вирішили: особи, які оформили "академку", підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від мобілізації. У разі призову вони мають право на продовження академічної відпустки у зв'язку з мобілізацією.

На власників "академок" не поширюється дія відповідних норм про відстрочку, що зафіксовані в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", оскільки під час академічної відпустки вони не навчаються.