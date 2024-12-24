Вопрос мобилизации – это вопрос политики, – Вениславский о подчинении ТЦК

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, кому подчиняется ТЦК. А также о том, состоится ли реформа структуры.

Сейчас ТЦК подчиняется Сухопутным войскам Украины, но, по мнению Вениславского, это не соответствует реальной структуре сектора безопасности и обороны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Radio NV.

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Изменится ли подчинение ТЦК в ближайшее время

Вениславский говорит, что кадровое обеспечение сектора безопасности и обороны сейчас осуществляется с помощью ТЦК и СП, поэтому было бы вполне логично, чтобы эти структуры подчинялись Министерству обороны. Он отметил, что такой шаг помог бы решить большинство вопросов.

Вопрос мобилизации и формирования военных подразделений – это вопрос формирования политики. Каким образом она будет обеспечивать бесконфликтность и эффективность, зависит от того, кто в стране является главным органом, который обеспечивает интересы безопасности и обороны. А это все-таки Минобороны,

– говорит Вениславский.

Он также добавил, что переподчинение ТЦК и СП от Сухопутных войск на уровень минобороны не является реформой структуры, а лишь изменением подчиненности военного командования. Вениславский отметил, что такие изменения не занимают много времени, поэтому в первом квартале 2025 года есть все шансы, что ТЦК перейдет к Минобороны.