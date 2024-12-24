Наразі ТЦК підпорядковується Сухопутним військам України, але, на думку Веніславського, це не відповідає реальній структурі сектору безпеки та оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Radio NV.

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Чи зміниться підпорядкування ТЦК найближчим часом

Веніславський каже, що кадрове забезпечення сектору безпеки та оборони наразі здійснюється з допомогою ТЦК та СП, тому було б цілком логічно, щоб ці структури підпорядковувалися Міністерству оборони. Він зауважив, що такий крок допоміг би вирішити більшість питань.

Питання мобілізації та формування військових підрозділів – це питання формування політики. Яким чином вона забезпечуватиме безконфліктність та ефективність, залежить від того, хто у країні є головним органом, який забезпечує інтереси безпеки та оборони. А це все-таки Міноборони,

– каже Веніславський.

Він також додав, що перепідпорядкування ТЦК та СП від Сухопутних військ на рівень міноборони не є реформою структури, а лише зміною підпорядкованості військового командування. Веніславський зазначив, що такі зміни не займають багато часу, тому в першому кварталі 2025 року є всі шанси, що ТЦК перейде до Міноборони.