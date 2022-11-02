Могут ли вручить повестку не по месту жительства: ответ юриста

В связи с полномасштабным вторжением России в Украину продолжается мобилизация. Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, которые могут получить повестки.

Юрист компании Arzinger Ростислав Небельский рассказал, могут ли вручить повестку тем, у кого нет опыта военной службы и что делать, если повестку вручили не по месту жительства.

Кстати Следует ожидать расширения мобилизации в Украине: в Генштабе дали окончательный ответ

Для чего вручают повестки

По словам юриста, сначала повестки вручаются для уточнения учетных данных. Позже данные уточняются, мужчину направляют на прохождение военно-врачебной комиссии. А уже после этого орган, осуществляющий мобилизационную деятельность, должен определить, есть ли у лица соответствующие навыки.

Небельский отметил, что лица, не имеющие никакого опыта, не могут быть направлены непосредственно в зону боевых действий, но закон это особо не регулирует.

Что делать мужчинам, которым вручили повестку не по месту жительства

По словам юриста, в этом вопросе есть технический момент – в повестке должно быть указано, куда следует явиться.

Если в Киеве вручили повестку, а лицо зарегистрировано в другом регионе, и там же его личное дело, то в таком случае просто технически он не сможет пройти эти процедуры в Киеве, где нет его документов, в частности медицинских,

– сказал он.

Небельский заметил, что в таком случае возникает вопрос полномочий. То есть, имеет ли полномочия Киевский территориальный центр комплектования направлять лицо для прохождения каких-либо действий за пределами города. Как отмечает юрист, из-за таких недоработок орган, решающий вопрос ответственности лица, может подвергнуть сомнению юридическую силу такой повестки.

Отметим! На всей территории Украины уже 8 месяцев продолжается всеобщая мобилизация. Призову подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет.

Мобилизация и военное положение могут быть прекращены досрочно. Однако только при условии, что военные действия на территории государства прекратятся раньше истечения срока их действия.

Мобилизация в Украине: самое важное

По закону Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации организации, государственные учреждения и предприятия могут бронировать своих работников. Теперь это возможно на 6 месяцев.

Согласно закону Украины, порядок и сроки проведения мобилизации определяет президент. Также он принимает решение о введении чрезвычайного или военного положения на территории страны.

Срок службы во время военного положения зависит от нескольких факторов. В частности, во время войны мобилизованные несут службу либо до окончания особого периода войны, либо до объявления соответствующего решения о демобилизации.

Зеленский подписал закон, согласно которому женщины официально смогут становиться на воинский учет исключительно по собственному желанию. В то же время, женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на воинский учет военнообязанных.

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