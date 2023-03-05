Получение повестки в Украине: гарантирует ли это мобилизацию

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного военного вторжения России. Мобилизации подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, которым вручают повестки.

Получение повестки военнообязанным не гарантирует их мобилизацию. Людмила Мусиенко, заведующая сектором Великописаровского бюро правовой помощи, рассказала о разновидностях повесток и их отличиях.

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Какие бывают повестки

Как сообщается в сообщении, всего существует три вида повесток, которые могут вручать в Украине.

Повестка для уточнения данных

Этот вид повесток вручают мужчинам для внесения в базу данных призывника, информации о его семейном положении, трудоустройстве, наличии или отсутствии детей.

По результатам проверки могут быть обнаружены основания для освобождения мужчины от службы в армии, например из-за тяжелых заболеваний.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии

Военнообязанный, получивший такую повестку, должен пройти медицинское обследование.

К этому виду повестки должна прилагаться карточка исследования и медосмотра лица, в котором указывается, пригодность или непригодность человека к срочной службе.

Повестка-призыв на срочную военную службу

В документе должен быть указан срок, в который призывник обязан явиться к призывному участку. В такой повестке также прописано, какие документы нужно иметь призывнику при себе:

паспорт;

военный билет (временное удостоверение) или удостоверение о приписке к призывному участку (для призывников);

учетно-послужную карту;

мобилизационное распоряжение (при наличии).

Когда в Украине перестанут вручать повестки на улице

Во время мобилизации в Украине известно о случаях вручения повесток на улице. Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, почему вручают повестки на улице.

По его словам, мужчины практически никогда не извещают ТЦК о том, какое образование они получили, куда переехали, когда поженились, развелись и появились ли у них дети.

Когда военнообязанные сами будут представлять обновленные данные в ТЦК, никто не будет их ловить на улицах.

Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак в комментарии 24 Канала отмечал, что украинское законодательство не определяет место, где именно может быть вручена повестка военнообязанному лицу.

Следовательно, работники ТЦК и СП могут вручать повестку где угодно – по месту жительства или даже работы.

Министр обороны Алексей Резников тоже апеллировал к тому, что военнообязанные должны встать на учет, однако не все это делают. При этом он подчеркнул, что вручение повестки не предусматривает сиюминутную мобилизацию.