Кабмин обновил правила мобилизации: что изменится для призывников

Кабинет министров внес изменения в порядок призыва граждан на военную службу по мобилизации. В частности, вручение повесток теперь будут фиксировать в реестре.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Как изменились правила мобилизации в Украине

В Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов теперь будет отображаться информация о вручении повестки на бланке. Также изменены положения относительно конечного срока подачи документов для получения отсрочки от мобилизации для отдельных категорий граждан.

Кроме того, уточнены сроки, до которых отдельные категории военнообязанных и резервистов могут подать документы для оформления отсрочки от призыва по мобилизации.

Документ также четко определяет случаи, при которых лицо не подлежит направлению на медицинский осмотр для определения пригодности к службе. Определены условия направления на военно-врачебную комиссию для тех, кто ранее не проходил медицинский осмотр или у кого завершился срок действия предыдущего заключения о пригодности.

Кроме этого, обновлена процедура формирования электронного направления на медосмотр в электронной форме через Единый государственный реестр. Также уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку для лиц, воспитывающих трех и более детей в возрасте до 18 лет.