Остается еще довольно много времени, – спикер Минобороны сказал, как обновить свои данные

В приложении Резерв+ с 18 июня доступен электронный военно-учетный документ, который имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Также в приложении военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные.

После обновления данных, должен сгенерироваться QR-код, который заменит физический документ. Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал 24 Каналу, что обновить данные можно за несколько минут с помощью смартфона.

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Быстро и удобно

Согласно закону, с 18 мая в течение 60 дней военнообязанные должны обновить свои данные. Сделать это можно или в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), или в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), или в приложении Резерв+.

Необходимо указать номер своего мобильного телефона, адрес фактического места жительства, адрес электронной почты при наличии именно в кабинете приложения Резерв+.

Для обновления данных остается еще достаточно много времени. Если в первый день работы в обновленном режиме были определенные технические моменты относительно возможности генерировать QR-код, то сейчас все функционирует в рабочем режиме,

– отметил спикер Министерства обороны.

Военнообязанные, резервисты и призывники могут обновить информацию о себе быстро и удобно. Уже более 650 тысяч человек сгенерировали себе QR-код. В общем, по его словам, с начала запуска и функционирования приложения его загрузило более 2 миллионов человек.

"Некоторые ждали, пока появится возможность сгенерировать QR-код, и сейчас повысился темп. Многие из людей, кто загрузил это приложение, уже авторизуется. Последние дни этот процесс движется довольно быстро. Поэтому тот, кто ждал появления QR-кода, сейчас может выполнить норму закона, которая вступила в силу 18 мая", – отметил Лазуткин.

Авторизация – с помощью Bank ID

В то же время обновить данные, кроме как через мобильное приложение, можно в ТЦК и СП или в ЦПАУ.

Однако согласно статистике, более 1,6 миллиона человек уже сделали это в приложении Резерв+. Это количество значительно превышает численность людей, которые обновили данные в ТЦК и СП и в ЦПАУ.

В приложении пользуются этой функцией преимущественно молодые люди. Для них это хорошая возможность, не отвлекаясь от своих дел, выполнить норму закона,

– подчеркнул представитель Минобороны.

В приложении Резерв+ действует единственный способ авторизации – с помощью Bank ID. Разработчики рассматривали возможность авторизации другими способами. Однако пока изменения не произошли.

"Bank ID после проведения определенных аналитических экспертиз на сегодня остается самым надежным способом авторизации. Поэтому именно его оставили базовым. Все другие варианты рассматриваются в рабочем порядке, но в ближайшее время изменений не будет", – объяснил Дмитрий Лазуткин.