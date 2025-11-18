Укр Рус
18 ноября, 18:12
2

Отсрочка от мобилизации учителям: как продлить и какие документы подавать

Дария Черныш
Основные тезисы
  • В Украине с 1 ноября автоматически продлеваются отсрочки от мобилизации для учителей и преподавателей, которые работают не менее чем на 0,75 ставки.
  • Для продления отсрочки педагоги должны подать заявление через ТЦК или ЦНАП с необходимыми документами.

В Украине с 1 ноября автоматически продлеваются отсрочки от мобилизации для отдельных категорий военнообязанных. Нововведение касается также педагогов.

Адвокат и кандидат юридических наук Владимир Пищида рассказал УНИАНУ, каких именно работников образования не мобилизуют и как им продлить отсрочку, передает 24 Канал.

Как продлить отсрочку педагогам?

Адвокат отметил, что право на отсрочку имеют учителя и преподаватели, которые работают в учебном заведении не менее, чем на 0,75 ставки. В зависимости от заведения требования могут отличаться.

Для продления или оформления отсрочки педагоги должны подать заявление через ТЦК или ЦНАП. К заявлению прилагают:

  • справку с места работы,
  • паспорт,
  • военно-учетный документ,
  • документы об образовании и квалификации,
  • подтверждение трудовой деятельности.

Эксперт уточнил, что проходить ВВК педагогам не нужно перед подачей заявления на отсрочку. Придется проходить комиссию только тем, кто имеет статус "ограниченно годный".

Отсрочку могут отменить в случае уменьшения педагогической нагрузки, потери рабочих часов или перевода работника в кадровый резерв. В таком случае учитель теряет основания для освобождения от призыва.

