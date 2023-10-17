Электронный реестр "Оберег": кто вносит туда данные и сколько они хранятся

В Украине заработал электронный реестр военнообязанных. Теперь там будут храниться данные о призывниках

В Украине создали Единый реестр военнообязанных, получивший название "Оберег". Именно в эту систему вносят необходимую информацию о военнообязанных. 24 Канал.

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Кто вносит данные в электронный реестр

Всю необходимую информацию в "Оберег" вносят ответственными лицами после сбора сведений. Предоставляют эти сведения не только лично призывники, военнообязанные и резервисты, а также:

органы исполнительной власти;

другие государственные органы;

органы власти Автономной Республики Крым;

органы местного самоуправления;

предприятия, учреждения, организации, учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности;

территориальные центры комплектования и социальной поддержки;

воинские части.

Если сведения о личности вносятся в Реестр впервые, автоматически формируется отдельный номер записи в Реестре и фиксируются время, дата и сведения о лице, совершившем запись.

Что известно об "Обереге"? Закон Украины О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов был одобрен в 2017 году, однако система до сих пор не работает полноценно. Формально он был запущен 28 марта 2022 года.

Электронные карточки и информация о них будут храниться на протяжении всей его жизни. Удаление данных о лице происходит тогда, когда исполняется 105 лет с даты его рождения.

Как проверить наличие данных о себе

Военнообязанные могут проверять, внесена ли информация о них в Реестр и правильные ли данные указаны.

Это можно сделать по личному обращению или письменному запросу.

В таком запросе указывается фамилия, имя и отчество, место жительства (фактическое) и реквизиты документа, удостоверяющего личность, которая подает его в орган ведения Реестра или в электронном виде через Единый государственный вебпортал электронных услуг.

Письменный запрос удовлетворяется в течение десяти календарных дней со дня поступления.

Что будет, если внести недостоверные данные

В отношении лиц, ведущих реестр и вносящих данные о военнообязанных, могут проводиться проверки.

В случае установления фактов внесения в Реестр недостоверной или неполной информации принимаются определенные меры:

установление должностного лица, действия или бездействие которого привели к внесению недостоверной или неполной информации;

исправление внесенной недостоверной или неполной информации;

проведение служебного расследования

Будут ли присылать повестки через "Оберег"