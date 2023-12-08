"Бронировать" работника можно неограниченное количество раз. Этот вопрос регулируется законодательством.
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Аналогичные процедуры
"Бронь" выдается на 6 месяцев. Если срок истек и не был продлен, то нужно снова подавать документы на бронирование своих сотрудников. Одно человек в таком случае нужно бронировать несколько раз. Процедура продления бронирования аналогична процедуре самого бронирования.
Бронированию подлежат работающие военнообязанные:
- в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;
- на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, устанавливаются Кабинетом Министров Украины.
Указанные выше военнообязанные не подлежат принятию в военном резерве.
На военнообязанных, подлежащих бронированию по перечням должностей и профессий, военными комиссариатами по месту нахождения предприятий оформляются удостоверение отсрочки от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет.
Кто может получить отсрочку
- Мобилизации в Украине подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Однако есть перечень лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Он был расширен еще в августе 2023 года. Существует определенный перечень категорий тех, кто может получить отсрочку от призыва.
- В частности, мужчины и женщины, воспитывающие несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью I - II групп или с тяжелой болезнью, подтвержденной специальной врачебно-консультативной комиссией. Также лица, которые взяли на себя ответственность за детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, не достигших 18-летнего возраста, включая опекунов, попечителей, усыновителей и приемных родителей.
- Многодетные родители и родители-одиночки.