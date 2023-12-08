"Бронировать" работника можно неограниченное количество раз. Этот вопрос регулируется законодательством.

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Аналогичные процедуры

"Бронь" выдается на 6 месяцев. Если срок истек и не был продлен, то нужно снова подавать документы на бронирование своих сотрудников. Одно человек в таком случае нужно бронировать несколько раз. Процедура продления бронирования аналогична процедуре самого бронирования.

Бронированию подлежат работающие военнообязанные:

в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), в случае если это необходимо для выполнения установленных мобилизационных задач (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины, других военных формирований;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, устанавливаются Кабинетом Министров Украины.

Указанные выше военнообязанные не подлежат принятию в военном резерве.

На военнообязанных, подлежащих бронированию по перечням должностей и профессий, военными комиссариатами по месту нахождения предприятий оформляются удостоверение отсрочки от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет.

Кто может получить отсрочку