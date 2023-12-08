"Бронювати" працівника можна необмежену кількість разів. Це питання регулюється законодавством.

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Аналогічні процедури

"Бронь" видається на 6 місяців. Якщо термін вийшов і не був продовжений, то потрібно знову подавати документи на бронювання своїх співробітників. Одну особу у такому разі потрібно бронювати декілька разів. Процедура продовження бронювання є аналогічною процедурі самого бронювання.

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Зазначені вище військовозобов’язані не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

На військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню за переліками посад та професій, військовими комісаріатами за місцем розташування підприємств оформлюються посвідченням про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік.

Хто може отримати відстрочку