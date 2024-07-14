Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий, отметив, что против Украины воюет также информационный фронт. Он – не абстракция, а является важной частью войны России против нашего государства.

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"Играют" на эмоциях украинцев

Усилия врага сосредоточены в частности на введении антимобилизационных нарративов.

В Украине проводится мощная кампания по срыву нашей мобилизации,

– подчеркнул Дикий.

Эта кампания "играет" на абсолютно естественных человеческих страхах, чувствах и эмоциях. Украинцы – очень свободолюбивый народ, и благодаря этому мы до сих пор существуем и ведем эту войну. Поэтому, по его словам, когда нам приходится ради того, чтобы выжить, отказаться от части своих свобод, это довольно болезненный процесс. Россияне это тоже понимают, и используют против нас.

Прежде всего по его мнению, стоит помнить, что ТЦК не "пакует" людей, которые не нарушили законодательство.

Многие люди считают, что не встать на воинский учет, это незначительное нарушение законодательства. Однако это означает, что ты не выполнил свой базовый конституционный долг,

– подчеркнул он.

Кроме того, даже если иногда где-то перебирают меру, то стоит, по мнению Дикого, поинтересоваться, кто те люди из ТЦК.

Он рассказал, что недавно видел репортаж об одном работнике ТЦК, и выяснилось, что он – один из киборгов, защищавших Донецкий аэропорт еще в начале героического сопротивления Украины. Мужчина стал инвалидом, и именно поэтому не на фронте, а работает в ТЦК. В целом большинство из тех, кто в ТЦК, – это фронтовики, которые по состоянию здоровья не могут воевать.

Когда украинцы видят какой-то красиво выбранный фрагмент, где кого-то "пакуют" в бусик, он конечно заденет их естественные чувства, потому что нам в принципе не нравится, когда кого-то куда-то "пакуют". Однако когда возникнет порыв сделать репост этого видео, лучше посчитать до 10 и подумать,

– посоветовал ветеран.

Евгений Дикий добавил, что этим репостом можно "поработать" на врага, а также на то, чтобы украинцы проиграли эту войну. Но тогда у нас уже никогда не будет ни прав, ни свободы.