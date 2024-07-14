Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий, зазначивши, що проти України воює також інформаційний фронт. Він – не абстракція, а є важливою частиною війни Росії проти нашої держави.

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"Грають" на емоціях українців

Зусилля ворога зосередженні зокрема на запровадженні антимобілізаційних наративів.

В Україні проводиться потужна кампанія по зриву нашої мобілізації,

– наголосив Дикий.

Ця кампанія "грає" на абсолютно природних людських страхах, почуттях та емоціях. Українці – дуже волелюбний народ, і завдяки цьому ми досі існуємо і ведемо цю війну. Тому, за його словами, коли нам доводиться заради того, щоб вижити, відмовитись від частини своїх свобод, це доволі болісний процес. Росіяни це теж розуміють, і використовують проти нас.

Насамперед, на його думку, варто пам'ятати, що ТЦК не "пакує" людей, які не порушили законодавство.

Багато людей вважає, що не встати на військовий облік, це незначне порушення законодавства. Однак це означає, що ти не виконав свій базовий конституційний обов'язок,

– наголосив він.

Крім того, навіть якщо інколи десь перебирають міру, то варто, на думку Дикого, поцікавитись, хто ті люди з ТЦК.

Він розповів, що нещодавно бачив репортаж про одного працівника ТЦК, і з'ясувалось, що він – один з кіборгів, що боронили Донецький аеропорт ще на початку героїчного опору України. Чоловік став інвалідом, і саме тому не на фронті, а працює в ТЦК. Загалом більшість з тих, хто у ТЦК, – це фронтовики, які за станом здоров'я не можуть воювати.

Коли українці бачать якийсь красиво вибраний фрагмент, де когось "пакують" в бусик, він звичайно зачепить їхні природні почуття, тому що нам в принципі не подобається, коли когось кудись "пакують". Проте коли виникне порив зробити репост цього відео, краще порахувати до 10 і подумати,

– порадив ветеран.

Євген Дикий додав, що цим репостом можна "попрацювати" на ворога, а також на те, щоб українці програли цю війну. Але тоді в нас вже ніколи не буде ані прав, ані свободи.