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24 Канал Новости Украины Кто не подлежит мобилизации по состоянию здоровья: подробный перечень болезней
8 апреля, 08:52
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Кто не подлежит мобилизации по состоянию здоровья: подробный перечень болезней

София Рожик
Основні тези
  • В Украине продолжается всеобщая мобилизация, но лица с инвалидностью и те, кто имеет определенные болезни, освобождены от обязательного призыва.
  • Окончательную пригодность к службе определяет военно-врачебная комиссия, с возможностью прохождения службы с ограничениями для тех, кто признан годным.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация мужчин 25 – 60 лет. Однако, некоторые категории граждан могут получить отсрочку от службы по состоянию здоровья.

В частности, от мобилизации в Украине освобождены лица с инвалидностью. 24 Канал рассказывает, при каких болезнях мужчины призывного возраста не подлежат обязательному призыву.

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С какими болезнями не могут мобилизовать в ВСУ

Не призовут на службу военнообязанных, которые имеют, в частности, следующие болезни:

  • некоторые инфекционные и паразитарные болезни,
  • активный прогрессирующий туберкулез,
  • тяжелые формы вирусных гепатитов,
  • ВИЧ с сильным нарушением функций иммунной системы,
  • злокачественные и доброкачественные новообразования,
  • болезни крови, кроветворных органов, эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ,
  • психические расстройства, шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства, невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства,
  • умственная отсталость,
  • болезни центральной нервной системы, эпилепсия,
  • болезни глаз, ушей, верхних дыхательных путей, голосовых складок и гортани,
  • болезни сердца, нарушение легочного кровообращения, тяжелые формы астмы,
  • гипертоническая болезнь III стадии,
  • все формы геморроя с частыми обострениями и вторичной анемией.
  • болезни пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, почек и т.д,
  • грыжа со значительными нарушениями функций,
  • дерматиты, псориаз,
  • болезни позвоночника, артрозы и другие поражения суставов, приобретенные деформации и дефекты конечностей, ампутации,
  • травмы головы и шеи, носа, уха, губы и ротовой полости;
  • ожоги, отморожения,
  • отравление лекарственными средствами, медикаментами и химическими веществами,
  • тяжелые формы заикания.

Однако, окончательно непригодность к военной службе будет определять военно-врачебная комиссия.

Если военнообязанный, который имеет определенное заболевание, признан годным к службе, он может проходить ее с некоторыми ограничениями. Например, служить только в определенных видах войск или освобождаться от некоторых задач.

Временную непригодность к военной службе определяют на 6 – 12 месяцев, а после нужно пройти повторную ВВК.

Обратите внимание! Люди 1, 2 и 3 группы инвалидности не подлежат обязательной мобилизации. Они могут пойти служить только по собственному желанию – заключить контракт с ВСУ.