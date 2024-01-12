Мобилизация в Украине: с какими болезнями спины не призывают в армию

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные от 18 до 60 лет подлежат призыву, однако есть определенные исключения, в частности, по состоянию здоровья.

Действующее законодательство признает военнообязанных с определенными болезнями ограниченно пригодными или полностью непригодными. В перечень входят и некоторые болезни позвоночника. 24 Канал.

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О каких болезнях спины идет речь

Основанием для освобождения от мобилизации по заключению военно - врачебной комиссии:

болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54;

кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника;

спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;

травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;

переломы позвоночника на любом уровне;

перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвыв позвонка, разрыв межпозвонкового диска;

разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;

прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;

активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;

деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, сосудистым и болевым синдромом; трех месяцев) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта;

фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и др.) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.

Не будут призывать во время военного положения граждан с тяжелыми формами артритов – если они влияют на опорно – двигательную систему человека.

В частности, говорится о:

тяжелые формы артритов и артрозов, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии;

ювенильный артрит, подагру, подагру Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасцит, вызывающие значительные нарушения функций поврежденных органов.

Не могут мобилизовать военнообязанных с тяжелой формой приобретенных деформаций и дефектов пальцев, стопы, конечностей, тяжелым плоскостопием, фибробластическими нарушениями, вызывающими тяжелые нарушения двигательных функций. Также не будут призывать граждан с ампутированными конечностями до определенного уровня.

Если военнообязанный страдает значительными нарушениями позвоночника, то его признают полностью непригодным, а если проявления этих болезней ВЛК оценит как умеренные, то он будет признан ограниченно пригодным.

Решения принимаются индивидуально.

Что нужно для получения отсрочки от мобилизации