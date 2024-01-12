Мобилизация в Украине: с какими болезнями спины не призывают в армию
В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные от 18 до 60 лет подлежат призыву, однако есть определенные исключения, в частности, по состоянию здоровья.
Действующее законодательство признает военнообязанных с определенными болезнями ограниченно пригодными или полностью непригодными. В перечень входят и некоторые болезни позвоночника. 24 Канал.
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О каких болезнях спины идет речь
Основанием для освобождения от мобилизации по заключению военно - врачебной комиссии:
- болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия М40-М54;
- кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника;
- спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии;
- травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов S22, S24, S25, S32;
- переломы позвоночника на любом уровне;
- перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвыв позвонка, разрыв межпозвонкового диска;
- разрыв, сдавливание, сотрясение, отек и кровоизлияние спинного мозга;
- прогрессирующий туберкулез позвоночника, костей и суставов, сопровождающийся расстройством функций, наличием парезов, параличей, а также наплывных абсцессов и свищей;
- активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов, другой внелегочной локализации в стадии угасания без наплывных абсцессов и свищей;
- деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз шейного отдела позвоночника, сопровождающиеся функциональной нестабильностью II-III стадий (смещение тел позвонков более 3 мм во время функциональных проб) и вертебробазилярной недостаточностью;
- деформирующий спондилез и межпозвонковый остеохондроз грудного и поясничного отделов позвоночника, сопровождающиеся глубокими пара- и тетрапарезами с нарушениями функций сфинктеров, с синдромом бокового амиотрофического склероза, а также полиомиелитным, каудальным, сосудистым и болевым синдромом; трех месяцев) стационарного лечения без стойкого клинического эффекта;
- фиксированные искривления позвоночника (кифозы, сколиозы IV степени) с резкой деформацией грудной клетки (реберный холм и др.) и значительным нарушением функции внешнего дыхания III степени по рестриктивному типу.
Не будут призывать во время военного положения граждан с тяжелыми формами артритов – если они влияют на опорно – двигательную систему человека.
В частности, говорится о:
- тяжелые формы артритов и артрозов, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии;
- ювенильный артрит, подагру, подагру Шегрена, болезнь Бехчета, диффузный эозинофильный фасцит, вызывающие значительные нарушения функций поврежденных органов.
Не могут мобилизовать военнообязанных с тяжелой формой приобретенных деформаций и дефектов пальцев, стопы, конечностей, тяжелым плоскостопием, фибробластическими нарушениями, вызывающими тяжелые нарушения двигательных функций. Также не будут призывать граждан с ампутированными конечностями до определенного уровня.
Если военнообязанный страдает значительными нарушениями позвоночника, то его признают полностью непригодным, а если проявления этих болезней ВЛК оценит как умеренные, то он будет признан ограниченно пригодным.
Решения принимаются индивидуально.
Что нужно для получения отсрочки от мобилизации
- Отсрочку от мобилизации невозможно получить автоматически, даже если для этого есть веские причины. Да, для этого необходимо собрать пакет документов и написать заявление, прийти в ТЦК лично самому.
- Диана Тернова, юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры", рассказала, что следует учесть тем, кто имеет право на отсрочку. Сейчас многие считают, что отсрочка предоставляется автоматически, и ничего для ее оформления делать не нужно. Тернова подчеркнула, что следует помнить, что уведомление о наличии оснований для отсрочки является частью обновления данных в ТЦК и СП.
- Юрист подчеркнула, что получить отсрочку можно только на основании военно-учетного документа. Такими документами сейчас военный билет или временное удостоверение военнообязанного.