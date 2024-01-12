Чинне законодавство визнає військовозобов'язаних із певними хворобами обмежено придатними або повністю непридатними. До переліку входять і деякі хвороби хребта, передає 24 Канал.
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Про які хвороби спини йдеться
Підставою для звільнення від мобілізації за висновком військово – лікарської комісії є:
- хвороби хребта (дорсопатії) та їхні наслідки М40-М54;
- кіфоз та лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта;
- спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії;
- травми хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетінь та периферичних нервів S22, S24, S25, S32;
- переломи хребта на будь-якому рівні;
- перелом хребця, дуги хребця, остистого, поперечного відростка, вивих, підвивих хребця, розрив міжхребцевого диска;
- розрив, здавлення, струс, набряк і крововилив спинного мозку;
- прогресувальний туберкульоз хребта, кісток і суглобів, що супроводжується розладом функцій, наявністю парезів, паралічів, а також напливних абсцесів та нориць;
- активний обмежений туберкульоз хребта, кісток і суглобів, сечостатевих органів, іншої позалегеневої локалізації в стадії згасання без напливних абсцесів і нориць;
- деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців понад 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю;
- деформувальний спондильоз та міжхребцевий остеохондроз грудного й поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менше трьох місяців) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту;
- фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний горб та інше) та значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.
Не призиватимуть під час воєнного стану громадян із важкими формами артритів – якщо вони впливають на опорно – рухову систему людини.
Зокрема, мовиться про:
- важкі форми артритів та артрозів, синдром Фелті, ревматоїдний васкуліт, хворобу Стілла, ревматоїдний бурсит, псоріатичні та ентеропатичні артропатії;
- ювенільний артрит, подагру, подагру Шегрена, хвороба Бехчета, дифузний еозинофільний фасцит, що спричиняють значні порушення функцій пошкоджених органів.
Не можуть мобілізувати військовозобов'язаних з важкою формою набутих деформацій і дефектів пальців, стопи, кінцівок, важкою плоскостопістю, фібробластичними порушеннями, що спричиняють тяжкі порушення рухових функцій. Також не призиватимуть громадян з ампутованими кінцівками до певного рівня.
Якщо військовозобов'язаний потерпає від значних порушень хребта, то його визнають повністю непридатним, а якщо прояви цих хвороб ВЛК оцінить як помірні, то його буде визнано обмежено придатним.
Рішення ухвалюються індивідуально.
Що потрібно для отримання відстрочки від мобілізації
- Відстрочку від мобілізації неможливо отримати автоматично, навіть якщо для цього є вагомі причини. Так, для цього необхідно зібрати пакет документів і написати заяву, прийти до ТЦК особисто самому.
- Діана Тернова, юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери", розповіла, що варто врахувати тим, хто має право на відстрочку. Наразі багато людей вважає, що відстрочка надається автоматично, і нічого для її оформлення робити не потрібно. Тернова наголосила, що варто пам’ятати, що повідомлення про наявність підстав для відстрочки є частиною оновлення даних в ТЦК і СП.
- Юристка наголосила, що отримати відстрочку можна лише на підставі військово-облікового документа. Такими документами наразі є військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.