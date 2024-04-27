Мобилизация в Украине: полный список документов, которые нужно взять с собой в ТЦК

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут вызывать в ТЦК, поэтому важно знать, что нужно взять с собой.

Военнообязанные в течение 60 суток с момента вступления в силу нового закона усиления мобилизации, то есть с 18 мая должны явиться в ТЦК для уточнения данных. 24 Канал рассказывает, какие документы нужно иметь с собой.

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Перечень документов

Согласно закону, граждане, которые намерены посетить ТЦК, должны принести с собой оригиналы и копии следующих документов:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

медицинские документы;

водительское удостоверение (при наличии);

информация об образовании;

документы о составе семьи, наличие детей или уход за лицами с инвалидностью (если есть);

документы, подтверждающие право на отсрочку (если есть в наличии).

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