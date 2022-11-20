Какие могут быть уважительные причины для неявки за повесткой во время войны
В Украине продолжили военное положение, а с ним и всеобщую мобилизацию. Соответственно, повестки военнообязанным тоже продолжат вручать.
Какие могут быть причины для неявки по повестке
Военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестку, ведь они подлежат всеобщей мобилизации в период полномасштабной войны. После этого они должны явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) с необходимыми документами. Впрочем, были названы причины, весомые для неявки.
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С сентября 2022 года во время войны правительство изменило список причин, по которым мужчины могут не явиться за повесткой в военкомат.
Постановление Кабмина Об утверждении перечня уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в ТЦК и СП для призыва на собрание от сентября 2022 г. предусматривается только 5 уважительных причин, при которых не будут применены наказания:
- смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены (супруга), которая произошла позже чем за семь суток до даты начала сборов;
- болезнь или необходимость ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;
- осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие;
- попадание под влияние чрезвычайной ситуации, возникшей во время призыва на сборы и ставшее препятствием своевременному прибытию;
- сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.
К слову, руководители военкоматов предупредили, что после продолжения военного положения не прекратят раздавать повестки мужчинам в публичных местах. В частности, это важно для создания учетного реестра.
Какая ответственность за то, что не явился в военкомат
Если вы получили повестку, расписались за нее, вы обязаны посетить центр комплектования, в противном случае вас могут привлечь к административной или уголовной ответственности.
Административная ответственность предусматривает штраф 1700 – 3400 гривен.
Уголовная ответственность – от 3 до 5 лет заключения.
Мобилизация в Украине: что известно
- 16 ноября Рада продлила срок действия военного положения и мобилизации. Военное положение продлится до 19 февраля 2023 года. "За" проголосовали 294 и 297 нардепов соответственно.
- В ноябре Владимир Зеленский заявил, что мобилизацию могут продлить еще на 90 дней, то есть до февраля 2023 года. Соответствующий законопроект уже был внесен на рассмотрение в парламент.
- Отметим, что в первую очередь в боевые воинские части доставляют резервистов и бывших участников АТО и ООС.
- Также определены сроки службы для мобилизованных и служащих по контракту.
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