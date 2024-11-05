Мобилизация женщин в Украине: кого и как могут призвать на службу

Согласно обновленному закону о мобилизации, некоторых женщин могут призвать в армию. В частности, на воинский учет должны стать женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность.

Украинских женщин пока могут мобилизовать только по собственному согласию, передает 24 Канал.

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Каких женщин могут мобилизовать

На воинский учет обязательно должны стать все женщины, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность. Однако женщины, имеющие образование родственное с военно-учетной специальностью и входящие в утвержденный Минобороны список специальностей, могут стать на воинский учет в добровольном порядке.

Стоит отметить, что женщины, которые станут на воинский учет, необязательно будут мобилизованы. Сейчас они могут начать служить только по собственному желанию.

В мирное время такие женщины могут пойти на военную службу или службу в резерве только по контракту.

Прохождение базовой военной подготовки для женщин также не является обязательным. Однако они могут пройти ее по собственному желанию, если пригодны по состоянию здоровья и достигли возраста от 18 до 25 лет.

Женщины, уже поступившие на службу, могут уволиться с нее, в связи с беременностью или отпуском по уходу за ребенком.