На фоне быстрого наступления России Украина хочет мобилизовать до февраля еще 160 тысяч солдат, – FT

Перед приходом к власти Дональда Трампа и Россия и Украина пытаются усилить свои позиции на фронте. Ожидается, что следующие месяцы будут критической фазой в этой войне.

В последнее время Москва усилила атаки на Украину. Россияне неустанно продвигаются на Востоке, быстрее, чем когда-либо, начиная с 2022 года. В Украине ожидают, что темпы вражеского наступления ускорятся, и планируют мобилизовать еще более полутора сотни тысяч солдат, передает 24 Канал со ссылкой на The Financial Times.

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Линия фронта все быстрее смещается на запад

По данным Deep State, с августа Россия захватила более 1200 квадратных километров в Украине. Это вдвое больше, чем украинские силы сейчас удерживают в Курской области. На нескольких горячих точках на линии фронта протяженностью 1000 километров Силы обороны подвергаются непрерывным российским воздушным и наземным нападениям.

Командир артиллерийского подразделения вблизи Курахово, где идут наиболее интенсивные бои, сообщил FT, что оккупанты "атакуют с трех сторон". Он и его войска "готовы отойти", но еще не имеют приказа сверху.

Справка: Курахово и город Покровск являются критически важными материально-техническими центрами для украинской армии.

Военный аналитический центр оценил, что до декабря "линия фронта, вероятно, сместится на 30 – 35 километров на запад от ее нынешнего положения".

Генерал-майор Дмитрий Марченко в прошлом месяце заявил, что восточный фронт "разрушается" из-за нехватки боеприпасов и живой силы. "Люди очень истощены. Они просто не могут удержать фронты, на которых они находятся", – сказал он.

В частности, пехота остается самым большим вызовом для Украины, считают командиры и аналитики.

Средний возраст в разных бригадах уже превышает 40 лет, и, кажется, на передовую не поступает достаточное количество подкреплений,

– отметил Франц-Штефан Гади, военный аналитик и сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне, который недавно посетил Украину.

К слову, ключевая битва также назревает в Курской области. Россия сейчас готовит войска численностью около 50 000 солдат, чтобы вытеснить украинские силы из региона. Москва надеется вернуть контроль над своей территорией до инаугурации Трампа.

Аналитики считают, что потеря позиций на Курщине лишила бы Зеленского ценного козыря в любых потенциальных переговорах с Москвой.

Киев готовится к новому призыву

Украина планирует призвать дополнительно 160 тысяч военных в период с ноября по февраль, что, по мнению СНБО, пополнит воинские части лишь примерно на 85 процентов от необходимого.

Но военные эксперты и один высокопоставленный киевский чиновник выразили скептицизм относительно того, что цель будет достигнута, говоря, что реалистичнее ожидать призыва до 100 000 человек.

Несколько украинских командиров и солдат заявили, что попыткам привлечь больше мужчин в армию мешает отсутствие четких сроков службы.

Дара Масикот, старший научный сотрудник Фонда Карнеги, которая недавно побывала на передовой, сказала, что Россия "просто побеждает украинцев, потому что сейчас у них больше ресурсов".