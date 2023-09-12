Юрист Ростислав Кравец рассказал, что мужчины, достигшие 60-летия, уже не подлежат мобилизации. Соответственно, их снимают с военного учета.
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Все зависит от возраста
Запас военнообязанных в Украине делится на первую и вторую категории в зависимости от наличия военной специальности. Категории делятся на разряды, связанные с возрастом.
По словам юриста, находящиеся в запасе военнослужащие, имеющие воинские звания рядового, сержантского и старшинского складов, делятся на первый разряд (до 35 лет) и второй разряд (до 60 лет).
В то же время военнообязанные, которые находятся в запасе офицерского состава, тоже делятся на два разряда.
Первый:
- Младший офицерский состав – до 45 лет.
- Старший офицерский состав – майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) – до 50 лет, полковник (капитан 1 ранга) – до 55 лет;
- Высший офицерский состав – до 60 лет.
Второй:
- Младший и старший офицерский состав – до 60 лет.
- Высший офицерский состав – до 65 лет.
По словам Ростислава Кравца, предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является предельным возрастом пребывания в запасе. Мужчин, достигших 60 лет, уже не могут мобилизовать.
После достижения этого возраста их снимают с военного учета, но могут присоединиться к Вооруженным силам Украины по собственному желанию.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Уже с октября часть женщин должны становиться на военный учет. Касается ли это беременных, рассказали в ВСУ. С 1 октября на военный учет обязаны стать женщины-медики, то есть врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет. Законом установлено, что исключением являются беременные женщины и находящиеся в декретном отпуске. По статье 73 расписания заболеваний согласно Положению о ВЛК, беременные женщины признаются непригодными к военной службе, независимо от срока и течения беременности.
- Командование Медицинских сил ВСУ совместно с Минздравом, командованиями видов и родов ВСУ разработали изменения в расписании болезней, состояний и физических недостатков, которые определяют степень пригодности к военной службе. Представитель Командования Медицинских сил, подполковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко рассказал, теперь могут мобилизовать лиц с хроническими болезнями. По словам Мирошниченко, даже до внесения изменений люди в расписание болезней люди с хроническими заболеваниями служили в Вооруженных Силах Украины на разных должностях.
- На контрактную службу в Украине могут принять тех, кто не подлежит призыву по законодательству, однако есть определенные исключения. О них рассказал начальник Кременчугского районного ТЦК и СП Роман Сушко. Сушко рассказал, что ТЦК не может мобилизовать лиц с инвалидностью. Однако, если они сами пожелают служить, их направляют на ВЛК. Тогда комиссия решает, может ли человек служить