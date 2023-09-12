Юрист Ростислав Кравец рассказал, что мужчины, достигшие 60-летия, уже не подлежат мобилизации. Соответственно, их снимают с военного учета.

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Все зависит от возраста

Запас военнообязанных в Украине делится на первую и вторую категории в зависимости от наличия военной специальности. Категории делятся на разряды, связанные с возрастом.

По словам юриста, находящиеся в запасе военнослужащие, имеющие воинские звания рядового, сержантского и старшинского складов, делятся на первый разряд (до 35 лет) и второй разряд (до 60 лет).

В то же время военнообязанные, которые находятся в запасе офицерского состава, тоже делятся на два разряда.

Первый:

Младший офицерский состав – до 45 лет.

Старший офицерский состав – майор (капитан 3 ранга), подполковник (капитан 2 ранга) – до 50 лет, полковник (капитан 1 ранга) – до 55 лет;

Высший офицерский состав – до 60 лет.

Второй:

Младший и старший офицерский состав – до 60 лет.

Высший офицерский состав – до 65 лет.

По словам Ростислава Кравца, предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является предельным возрастом пребывания в запасе. Мужчин, достигших 60 лет, уже не могут мобилизовать.

После достижения этого возраста их снимают с военного учета, но могут присоединиться к Вооруженным силам Украины по собственному желанию.

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