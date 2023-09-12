Юрист Ростислав Кравець розповів, що чоловіки, які досягли 60-річчя, уже не підлягають мобілізації. Відповідно їх знімають з військового обліку.

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Усе залежить від віку

Запас військовозобов'язаних в Україні розділяється на першу і другу категорії залежно від наявності військової спеціальності. Категорії діляться на розряди, які пов'язані з віком.

За словами юриста, військовослужбовці, які перебувають у запасі і мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складів, поділяються на перший розряд (до 35 років) і другий розряд (до 60 років).

Водночас військовозобов'язані, які перебувають у запасі офіцерського складу теж поділяються на два розряди.

Перший:

Молодший офіцерський склад – до 45 років.

Старший офіцерський склад – майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) – до 50 років, полковник (капітан 1 рангу) – до 55 років;

Вищий офіцерський склад – до 60 років.

Другий:

Молодший і старший офіцерський склад — до 60 років.

Вищий офіцерський склад — до 65 років.

За словами Ростислава Кравця, граничний вік перебування в запасі другого розряду є граничним віком перебування в запасі. Чоловіків, які досягли 60 років, уже не можуть мобілізувати.

Після досягнення цього віку їх знімають з військового обліку, але вони можуть приєднатися до Збройних сил України за власним бажанням.

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